Тариф на світло: скільки платитимуть українці від 1 червня

Тарифи не зміняться / © pixabay.com

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Згідно з постановою Кабінету міністрів, українці й надалі платитимуть за ставкою 4,32 грн за кВт*год. Це рішення діятиме до 31 жовтня 2025 року.

Про це пише видання «Факти».

Таким чином, до листопада вартість електроенергії для населення залишиться без змін. У червні українці продовжать платити 4,32 грн за кВт*год. Варто зазначити, що для власників двозонних лічильників передбачено знижені тарифи в нічний час. Від 23:00 до 07:00 вартість електроенергії становитиме 2,16 грн за кВт*год.

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Раніше, від 1 жовтня 2024 року до 30 квітня 2025 року, для власників електричних опалювальних установок діяла пільгова ціна — 2,64 грн за кВт*год за умови, що їхнє місячне споживання не перевищувало 2 тисячі грн за кВт*год.

Однак у січні Кабмін змінив умови: тепер користувачі електроопалення оплачують повний тариф тільки за обсяги, що перевищують цей ліміт. За спожиту електроенергію в межах 2 тисяч кВт*год зберігається тариф 2,64 грн.

Раніше стало відомо, що «Укренерго» готує підвищення тарифу на передавання електроенергії на 2025 рік, внаслідок чого він може зрости фактично в півтора раза до 783,71 грн/МВт*год.

Зі слів нардепа Олексія Кучеренка, тариф для населення можуть переглянути навесні.

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«До весни ніхто не переглядатиме цей тариф для населення, як я розумію. Після весни ця балалайка почне знову грати і вони почнуть розповідати про ринкову вартість на електроенергію, про необхідність підняття тощо. Це неминуче», — додав Кучеренко.