ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
2030
Час на прочитання
2 хв

Тариф на світло: скільки платитимуть українці від 1 червня

Від 1 червня 2025 року тарифи на електроенергію для українців залишаться без змін.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Тарифи не зміняться

Тарифи не зміняться / © pixabay.com

Згідно з постановою Кабінету міністрів, українці й надалі платитимуть за ставкою 4,32 грн за кВт*год. Це рішення діятиме до 31 жовтня 2025 року.

Про це пише видання «Факти».

Таким чином, до листопада вартість електроенергії для населення залишиться без змін. У червні українці продовжать платити 4,32 грн за кВт*год. Варто зазначити, що для власників двозонних лічильників передбачено знижені тарифи в нічний час. Від 23:00 до 07:00 вартість електроенергії становитиме 2,16 грн за кВт*год.

Раніше, від 1 жовтня 2024 року до 30 квітня 2025 року, для власників електричних опалювальних установок діяла пільгова ціна — 2,64 грн за кВт*год за умови, що їхнє місячне споживання не перевищувало 2 тисячі грн за кВт*год.

Однак у січні Кабмін змінив умови: тепер користувачі електроопалення оплачують повний тариф тільки за обсяги, що перевищують цей ліміт. За спожиту електроенергію в межах 2 тисяч кВт*год зберігається тариф 2,64 грн.

Раніше стало відомо, що «Укренерго» готує підвищення тарифу на передавання електроенергії на 2025 рік, внаслідок чого він може зрости фактично в півтора раза до 783,71 грн/МВт*год.

Зі слів нардепа Олексія Кучеренка, тариф для населення можуть переглянути навесні.

«До весни ніхто не переглядатиме цей тариф для населення, як я розумію. Після весни ця балалайка почне знову грати і вони почнуть розповідати про ринкову вартість на електроенергію, про необхідність підняття тощо. Це неминуче», — додав Кучеренко.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie