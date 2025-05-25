Борг за "зеленим тарифом" сягнув 16,3 млрд грн — Гарантований покупець

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Станом на кінець квітня 2025 року заборгованість НЕК «Укренерго» перед «ГарПоком» за послугу із забезпечення ВДЕ сягнула 16,3 млрд грн.

Рівень оплати за електроенергію, вироблену у 2024 році, наразі становить 88,3%.

Нагадаємо, раніше держпідприємство «Гарантований покупець» звітувало про скорочення історичного боргу перед виробниками ВДЕ майже на 38% — з 35,8 млрд грн до 22,3 млрд грн.

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За словами керівника ДП «Гарантований покупець» Артема Некрасова, ключовими факторами, які допомогли скоротити заборгованість, стали повний розрахунок Енергоатома за ПСО перед ринком та затвердження збалансованого тарифу на передачу для НЕК «Укренерго». Утім, як свідчать нові цифри, загальна заборгованість на ринку електроенергії залишається доволі значною.