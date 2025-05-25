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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Долг по "зеленому тарифу" достиг 16,3 млрд грн - Гарантированный покупатель

Государственное предприятие «Гарантированный покупатель» обнародовало новые данные по расчетам с производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), работающим по «зеленому» тарифу.

Долг по "зеленому тарифу" достиг 16,3 млрд грн - Гарантированный покупатель

По состоянию на конец апреля 2025 задолженность НЭК «Укрэнерго» перед «ГарПоком» за услугу по обеспечению ВИЭ достигла 16,3 млрд грн.

Уровень оплаты за электроэнергию, произведенную в 2024 году, в настоящее время составляет 88,3%.

Напомним, ранее госпредприятие «Гарантированный покупатель» отчитывалось о сокращении исторического долга перед производителями ВИЭ почти на 38% - с 35,8 млрд грн до 22,3 млрд грн.

По словам руководителя ГП «Гарантированный покупатель» Артема Некрасова, ключевыми факторами, которые помогли сократить задолженность, стали полный расчет Энергоатома по ПСО перед рынком и утверждение сбалансированного тарифа на передачу для НЭК «Укрэнерго» Впрочем, как свидетельствуют новые цифры, общая задолженность.

Дата публикации
Количество просмотров
167
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