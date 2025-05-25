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Долг по "зеленому тарифу" достиг 16,3 млрд грн - Гарантированный покупатель
Государственное предприятие «Гарантированный покупатель» обнародовало новые данные по расчетам с производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), работающим по «зеленому» тарифу.
По состоянию на конец апреля 2025 задолженность НЭК «Укрэнерго» перед «ГарПоком» за услугу по обеспечению ВИЭ достигла 16,3 млрд грн.
Уровень оплаты за электроэнергию, произведенную в 2024 году, в настоящее время составляет 88,3%.
Напомним, ранее госпредприятие «Гарантированный покупатель» отчитывалось о сокращении исторического долга перед производителями ВИЭ почти на 38% - с 35,8 млрд грн до 22,3 млрд грн.
По словам руководителя ГП «Гарантированный покупатель» Артема Некрасова, ключевыми факторами, которые помогли сократить задолженность, стали полный расчет Энергоатома по ПСО перед рынком и утверждение сбалансированного тарифа на передачу для НЭК «Укрэнерго» Впрочем, как свидетельствуют новые цифры, общая задолженность.