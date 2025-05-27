Действительно ли Пекин помогает России воевать против Украины: в Китае прокомментировали

Флаг Китая. / © Associated Press

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Китай во вторник опроверг заявления Украины о том, что Пекин якобы помогает Москве в войне, в том числе из-за поставок оружия. Как заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин, страна "никогда не снабжала смертоносным оружием ни одной из сторон конфликта и строго контролирует товары двойного назначения".

Об этом пишет Newsweek.

Мао подчеркнула, что Киев хорошо понимает эту позицию Китая, а также обвинила Украину в "безосновательных обвинениях и политических манипуляциях".

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Киев и его западные союзники ранее неоднократно выражали обеспокоенность тем, что Китай способствует затягиванию войны, помогая России обходить санкции и поддерживая ее экономически и технически. В частности, США указывали на косвенную поставку электроники, оборудования и материалов, которые могут использоваться в военных целях.

Председатель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко сообщил Укринформу, что украинская разведка подтверждает участие китайских поставщиков в поставках машин, спецхимии, пороха и комплектующих на по меньшей мере 20 российских военных заводов. Кроме того, по его словам, на стороне РФ сражаются более 150 граждан Китая.

На фоне ракетных атак России на украинские города президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал Владимира Путина. В сообщении на Truth Social он заявил:

"У меня всегда были хорошие отношения с Путиным, но с ним что-то случилось. Он совершенно сошел с ума! Он зря убивает людей, не только солдат — ракеты и дроны падают на украинские города без всякой причины".

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В то же время Трамп раскритиковал и Владимира Зеленского, заявив, что "все, что выходит из его уст, создает проблемы" и это "лучше прекратить".

Несмотря на заявления Киева, Пекин сохраняет официальную позицию нейтралитета, а также продолжает экономическое сотрудничество с РФ, в частности, из-за импорта нефти. Аналитики указывают на то, что стратегическое партнерство между Китаем и Россией остается важным инструментом в противостоянии с Западом на фоне попыток изменить баланс сил в мире.