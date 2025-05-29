Ожидать ли в Украине потепление: какой будет погода 30 мая

Незначительное потепление будет в пятницу / © unsplash.com

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В пятницу, 30 мая, в Украине ожидается потепление, но локальные дожди — на западе, в центральной части и Киеве.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

«30 мая в Киеве дожди в целом уменьшится по сравнению с сегодняшним днем. Но западная часть Украины, значительная часть востока и центра окажется завтра хоть и временно, но в сухой погоде. Разве что какие-нибудь локальные дожди прорвутся», — отметила она.

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Температура воздуха в пятницу снова распределится: на востоке +23+26 градусов, на западе +15+19 градусов, на остальной территории Украины +20+24 градуса.

В Киеве 30 мая временами небольшой дождь, будет и солнце, в течение дня ожидается около +20 градусов.

«С начала июня потеплеет, однако полное прекращение дождей не предполагается. Температура воздуха будет колебаться в пределах +23+26 градусов, на востоке и юге до +24+29 градусов», — добавила она.

Ранее синоптики сообщили, какой погодой закончится май в Украине. Больше об этом читайте в новости.

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