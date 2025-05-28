Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине 29 мая

В Украине ожидаются дожди / © Pixabay

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Завтра, 29 мая, в Украине снова ожидается неустойчивая весенняя погода с периодическими дождями, которые будут накрывать разные регионы страны.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в Telegram.

Самые сильные осадки прогнозируются на западе, севере и в центральных областях — местами возможны ливни. В южных и восточных регионах дожди будут менее интенсивными и преимущественно локальными.

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Температура воздуха тоже будет демонстрировать существенные различия в зависимости от региона. Прохладнее всего будет на западе — днем там прогнозируют +15…+19 градусов. В центральных и северных областях температура будет держаться в пределах +19…+24 градуса, а на востоке воздух прогреется до +23…+26 градусов. Эти показатели — приятное межсезонье, которое совсем скоро сменится летней жарой.

В Киеве также прогнозируются дожди и около +20 градусов днем. Из-за влажной погоды горожанам советуют не забывать зонты и одеваться по погоде. Солнце и облака будут сменять друг друга, а потому футболка или легкий плащ — всегда актуальный выбор.

На дорогах — повышенная влажность, поэтому водителям стоит быть осторожными, держать дистанцию и не разгоняться в зонах с лужами, чтобы не создавать проблем пешеходам.

Напомним, ранее мы писали о том, что конец мая не спешит дарить летнюю жару. Синоптики прогнозируют дождливую и умеренную погоду в Украине в течение недели.

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