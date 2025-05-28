Рынок труда охладел, но поддержка Кремля не падает: что происходит в экономике РФ

Парад в Москве. / © Associated Press

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Резкий рост уровня жизни, поддерживавший лояльность россиян к войне, начинает замедляться. Результаты анализа объявлений о вакансиях указывают на охлаждение военной экономики России: темпы роста зарплат на новых должностях 2025 года заметно снизились.

Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, в период с сентября по декабрь 2024 года зарплаты выросли на 4,2%, но уже в январе-апреле 2025 года этот показатель упал до 2,2%, несмотря на постоянную коррекцию на состав предложенных должностей и требования к опыту.

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Тем не менее, экономисты и последние потребительские опросы указывают: ощущение финансовой стабильности среди населения сохраняется. Даже с учетом снижения доходов от продажи нефти, замедления ВВП и давления на государственные финансы, граждане России до сих пор чувствуют себя материально обеспеченными.

"Российская экономика работает на грани, проблемы накапливаются, но в кошельках людей все равно больше денег, чем раньше", - отметил экономист Константин Насонов, бывший аналитик школы "Сколково".

Аналитика базируется на сборе объявлений о работе в режиме реального времени, где вакансии классифицируются с использованием алгоритмов искусственного интеллекта, а изменения уровня зарплат измеряются по методологии платформы Indeed. Как объяснил экономист Павел Адрьян, "рынок труда меняется, прежде всего, для новых работников — и это указывает на общие тенденции".

Официальные данные Росстата подтверждают эти изменения: реальный рост доходов замедлился до 7,1% за первые три месяца 2025 года, что ниже средних показателей предыдущих периодов.

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В начале войны Москва запустила масштабное финансирование мобилизованных, военных контрактников, предприятий обороны и ипотечных программ для домохозяйств. Денежный поток, обеспеченный нефтяными доходами, активизировал потребление и на короткие сроки компенсировал падение реальных доходов.

Согласно оценкам "Левада-Центра", в 2024 году впервые за более чем десятилетие больше россиян положительно оценили свое финансовое положение, чем негативно. В 2023 году граждане признали его самым успешным в финансовом плане за последние десять лет — согласно исследованиям, проведенным Институтом развивающихся экономик, Банку Финляндии и Высшей школе экономики в Москве.

Опросы, проведенные независимой исследовательской инициативой Chronicles, показывают несколько более сдержанную картину: хотя около 40% респондентов сообщили об ухудшении личного финансового положения, остальные оценили ситуацию как неизменную (40%) или даже улучшившуюся (20%).

Алексей Миняйло, соучредитель Chronicles, отмечает связь между финансовым самочувствием и поддержкой войны. По его словам, чем больше россияне испытывают экономические трудности, тем менее склонны они поддерживать боевые действия.

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Определенное улучшение ситуации ощутили даже наименее защищенные слои населения. По словам Александры Прокопенко из Евразийского центра Карнеги, в бедных семьях поступления от мобилизованных родственников компенсируют часть потерь. Она отмечает, что государство использовало военное финансирование, чтобы "вылить холодную воду на кипящий котел общественных настроений".

В городе Иваново, где текстильная промышленность приходила в упадок еще с советских времен, зарплаты швей с начала войны выросли вдвое и достигли 120 000 рублей ($1500) — уровня, который раньше был высоким даже по московским меркам. Выход с рынка западных брендов повлек за собой рост спроса на отечественный текстиль.

В то же время влияние военных вливаний было неравномерным. Представители государственного сектора — пенсионеры, педагоги, чиновники, работники культуры — в основном получили лишь символическое повышение доходов, ограниченное индексацией.

В 2025 году появились первые признаки усталости экономики. Официальные оценки предполагают замедление роста ВВП до 2% — значительно ниже средних 4% предыдущих двух лет. МВФ прогнозирует дальнейшее падение: до 1,5% в 2025 году и до 0,9% в 2026 году. В то же время, аналитики предупреждают о худших сценариях, учитывая исчерпание резервов и длительное давление на нефтяные доходы.

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Несмотря на высокую занятость, российские компании сталкиваются с жесткими условиями: ключевая ставка ЦБ РФ остается на уровне 21%, что значительно ограничивает кредитование и усложняет инвестиционный рост.

Однако, как отмечает Олег Кузьмин из Renaissance Capital, ситуация вряд ли изменится резко: нехватка рабочей силы будет продолжаться, а заработные платы хоть и будут расти медленнее, все еще оставаться на высоком уровне.