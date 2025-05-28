Прогноз погоды на неделю: каким будет конец мая в Украине

Погода в Украине / © ТСН

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Май уверенно приближается к финишу, но не спешит дарить настоящую летнюю погоду. Природа будто колеблется: то дарит нам несмелое тепло, то прячет небо за серыми облаками и омывает все дождем.

А какой погоды ждать украинцам сегодня — смотрите в эксклюзиве TSN.ua.

Погода 28 мая

Новый день и новый прогноз погоды. 28 мая в Украине снова преимущественно будет дождливо. Разве что на востоке без существенных осадков. Такой прогноз сделала синоптик Наталья Диденко. По ее словам, температура воздуха 28 мая в Украине ожидается в пределах +18+24, на востоке до +26, а на западе +16+20 градусов. На востоке Украины в среду ожидается сильный юго-восточный ветер.

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В Киеве 28 мая местами дождь. Температура воздуха в течение дня +18+20 градусов.

Однако, как отметила синоптик, сетовать на погоду сейчас не стоит. Ведь зонты каждый может себе позволить, а вот кондиционер — не каждый, да еще и жара может стать причиной отключений электричества.

«Поэтому, как по мне, лучше наверх на лифте, ужинать при свете, не слышать сплошного гула генераторов, дышать полной грудью, любоваться зеленью, а не пожухлой травкой и розами. А жара и солнце еще будут», — отметила синоптик.

Прогноз погоды на неделю

В то же время метеоролог Игорь Кибальчич сделал прогноз погоды на следующие несколько дней. Его цитирует портал «Метеопрог». В четверг, 29 мая, по всей территории Украины пройдут дожди, днем в северо-западных областях местами значительные, местами с грозами, градом и шквалами.

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Относительно сухая погода прогнозируется только в Крыму и Приазовье. Температура воздуха ночью составит +10…+16 °С, днем +14…+22 °С.

В пятницу, 30 мая, ночью дожди пройдут в западных областях, днем осадки распространятся также на северные и центральные регионы Украины. Местами возможны грозы.

Ветер на Левобережье южного направления, на Правобережье северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью предполагается +10…+16 °С, днем +14…+22 °С, на крайнем востоке до +27 °С.

Прогноз погоды на выходные

Похожая погодная ситуация будет и в течение выходных. Кибальчич прогнозирует, что в субботу, 31 мая, ночью ожидается погода без существенных осадков, днем в западных и восточных областях пройдут кратковременные дожди, местами в сопровождении грозы. Температура воздуха ночью +10…+17 °С, в западной части местами +4…+9 °С; днем +18…+23 °С.

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В воскресенье, 1 июня, дожди разной интенсивности прогнозируются в западных, восточных областях, а также в Крыму. На остальной территории страны без существенных осадков. Температура воздуха ночью предполагается в пределах +8…+15 °С, днем +19…+24 °С.

Приметы 1 июня

К слову, 1 июня в Украине и мире отмечают Международный день защиты детей. Этот праздник был официально учрежден в ноябре 1949 года в Париже во время заседания Совета Международной демократической федерации женщин. Он был создан для привлечения внимания к вопросам сохранения здоровья и благополучия детей, особенно в послевоенные времена.

А еще 1 июня среди наших предков существовало немало интересных примет. К примеру, если утром радуга — ждите дождя. Если заря имеет яркий красный цвет — рожь будет наливаться. Утром чистое и ясное небо — к хорошему урожаю ржи; ветер западный — в ближайшие дни ухудшится погода; на небе облака, но цветы лютиков не закрылись — дождя не будет, а если в этот день дождь — это к большому урожаю льна.

Наши предки 1 июня не шли на огород, потому что считали, что дата не является для этого благоприятной. Вечер 1 июня обязательно проводили наедине с любимым человеком. Верили, что тогда семья будет счастливой.

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на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: НЕОЖИДАННЫЙ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ! КОГЛА БУДУТ ЖАРА И СОЛНЦЕ В УКРАИНЕ?