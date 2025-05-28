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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Прогноз погоди на тиждень: яким буде кінець травня в Україні

Кінець травня не поспішає дарувати літню спеку: синоптики прогнозують дощову та помірну погоду в Україні протягом тижня.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Погода в Україні

Погода в Україні / © ТСН

Травень впевнено наближається до фінішу, але не поспішає дарувати справжню літню погоду. Природа ніби вагається: то дарує нам несміливе тепло, то ховає небо за сірими хмарами та омиває все дощем.

А на яку погоду чекати українцям сьогодні — дивіться в ексклюзиві TSN.ua.

Погода 28 травня

Новий день і новий прогноз погоди. 28 травня в Україні знову переважно дощитиме. Хіба що на сході без істотних опадів. Такий прогноз зробила синоптикиня Наталка Діденко. За її словами, температура повітря 28 травня в Україні очікується в межах +18+24, на сході до +26, а на заході +16+20 градусів. На сході України у середу очікується сильний південно-східний вітер.

У Києві 28 травня місцями дощ. Температура повітря протягом дня +18+20 градусів.

Однак, як зазначила синоптикиня, нарікати на погоду зараз не варто. Адже парасолі кожен може собі дозволити, а ось кондиціонер — не кожен, та ще й спека може стати причиною вимкнень електрики.

«Тож, як на мене, краще нагору ліфтом, вечеряти при світлі, не чути суцільного гулу генераторів, дихати на повні груди, милуватися зеленою, а не пожухлою травичкою та трояндами. А спека та сонце ще будуть», — наголосила синоптикиня.

Прогноз погоди на тиждень

Водночас метеоролог Ігор Кібальчич зробив прогноз погоди на наступні кілька днів. Його цитує портал «Метеопрог». У четвер, 29 травня, по всій території України пройдуть дощі, вдень у північно-західних областях місцями значні, подекуди з грозами, градом і шквалами.

Відносно суха погода прогнозується лише у Криму та Приазов’ї. Температура повітря вночі становитиме +10…+16 °С, вдень +14…+22 °С.

У п’ятницю, 30 травня, вночі дощі пройдуть у західних областях, вдень опади поширяться також на північні та центральні регіони України. Місцями можливі грози.

Вітер на Лівобережжі південного напрямку, на Правобережжі північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі передбачається +10…+16 °С, вдень +14…+22 °С, на крайньому сході до +27 °С.

Прогноз погоди на вихідні

Схожа погодна ситуація буде і впродовж вихідних. Кібальчич прогнозує, що у суботу, 31 травня, вночі очікується погода без істотних опадів, вдень у західних та східних областях пройдуть короткочасні дощі, місцями у супроводі грози. Температура повітря вночі +10…+17 °С, у західній частині місцями +4…+9 °С; вдень +18…+23 °С.

У неділю, 1 червня, дощі різної інтенсивності прогнозуються в західних, східних областях, а також у Криму. На решті території країни без істотних опадів. Температура повітря вночі передбачається в межах +8…+15 °С, вдень +19…+24 °С.

Прикмети 1 червня

До слова, 1 червня в Україні та світі відзначають Міжнародний день захисту дітей. Це свято було офіційно започатковане в листопаді 1949 року в Парижі під час засідання Ради Міжнародної демократичної федерації жінок. Воно було створене для привертання уваги до питань збереження здоров’я та благополуччя дітей, особливо в повоєнні часи.

А ще 1 червня серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет. До прикладу, якщо вранці веселка — чекайте на дощ. Якщо зоря має яскравий червоний колір — жито буде наливатися. Вранці чисте і ясне небо — до гарного урожаю жита; вітер західний — найближчими днями погіршиться погода; на небі хмари, але квіти жовтців не закрилися — дощу не буде, а якщо в цей день дощить — це до великого врожаю льону.

Наші предки 1 червня не йшли на город, тому що вважали, що дата не є для цього сприятливою. Вечір 1 червня обов’язково проводили наодинці з коханою людиною. Вірили, що тоді сім’я буде щасливою.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НЕСПОДІВАНИЙ ПРОГНОЗ ПОГОДИ! КОЛИ БУДУТЬ СПЕКА ТА СОНЦЕ В УКРАЇНІ?

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Дата публікації
Кількість переглядів
576
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