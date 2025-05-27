Погода в Украине изменится: прогноз на конец мая и лето

Погода в Украине будет хорошей, но с кратковременными дождями / © ТСН

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Хорошая погода, но с кратковременными дождями. Так началась новая рабочая неделя в Украине. А какой она будет в дальнейшем и кому еще придется носить зонтик?

Об этом смотрите в эксклюзиве TSN.ua.

Погода 27 мая

Во вторник, 27 мая, Украина встретит день с приятной весенней погодой. Температурные показатели будут колебаться в пределах +22…+28°C, что создаст комфортные условия для повседневных дел и отдыха на свежем воздухе.

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В южных регионах, таких как Одесса и Херсон, ожидается ясная погода с температурой воздуха днем до +28°C. В центральных областях, включая Днепр и Полтаву, прогнозируется преимущественно солнечная погода с температурой до +27°C. На востоке страны, в частности в Харькове и Луганске, будет переменная облачность, температура воздуха днем будет достигать +26°C. В северных регионах, таких как Киев и Чернигов, ожидается облачная погода с прояснениями, температура воздуха днем составит около +23°C. В западных областях, в частности во Львове и Ивано-Франковске, прогнозируется переменная облачность.

В целом 27 мая обещает быть теплым и приятным днем на большей части территории Украины. Местами возможны кратковременные дожди, поэтому стоит иметь с собой зонтик.

Прогноз погоды на лето 2025 года

А еще синоптики прогнозируют, каким может быть лето 2025 года в Украине. Сообщить, когда точно наступит летняя погода, невозможно, но переход к летней температуре может произойти уже в мае. Об этом в интервью «Говорит Суханов» рассказала начальница отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня. По ее словам, «последние декада мая и середина мая — можно считать, что это уже лето. И там уже пошли интенсивные процессы: грозы, грады, шквалы, если, конечно, не будет вторжения холодного воздуха».

Голеня объяснила, что Украина расположена в умеренных широтах, поэтому у нас летом и зимой происходят колебания температуры:

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«В апреле-мае у нас практически каждый год происходит вторжение арктического воздуха с севера, когда температура ночью снижается до 0° или до „минусов“.

Голеня добавила, как только уже будет активное тепло, температурный фон станет выше +20°…+25°, если будет происходить перемещение атмосферных фронтов, то мы можем ожидать таких процессов, которые будут давать интенсивный рост конвективных облаков.

«При этом наблюдаются грозы, может выпадать град, ливни также и перед этим процессом шквальные ветра будут достигать опасных и стихийных значений», — сказала представительница Укргидрометцентра.

Также она добавила, что эти опасные явления, в частности град, будут происходить все чаще:

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«Если брать за много лет — температурный режим становится выше. А чем выше температурный режим, происходит смена воздушной массы с горячей раскаленной. Ее сменяет холодная или прохладная летом воздушная масса. Поэтому этот процесс будет происходить».

Температура воздуха летом может достигать +40 °C

Также синоптики прогнозируют, что в этом году средняя температура лета в Украине может быть на 1-1,5 градуса выше нормы, но это не значит, что каждый летний месяц будет жарким. Например, июнь может быть прохладным, зато июль и август — очень теплыми. Об этом в комментарии «Телеграфу» рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

«Существует примерно 70-75% вероятности, что лето будет аномально теплым — температуры будут превышать средние многолетние показатели на 1-1,5 °C», — сказал Кибальчич.

Он добавил, что пик жары в Украине обычно приходится на период с середины июля до середины августа и лето 2025 года не станет исключением, поэтому следует готовиться к волнам жары. В частности, это больше всего могут почувствовать южные и восточные регионы. В такие дни столбики термометров там могут достигать выше +40 °C.

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Магнитные бури в июне

Ну, а еще есть интересная информация для метеозависимых. Будут ли магнитные бури в июне 2025 года — точного ответа на этот вопрос не могут дать даже ученые. Но есть достаточно достоверные прогнозы. Они предсказывают магнитные бури в июне и позволяют нам подготовиться заранее.

Итак, по предварительным данным:

магнитные бури ожидаются от 2 до 4 июня, но возмущение будет слабым с К-индексом 4-5;

от 9 до 12 июня ожидается среднее возмущение с K-индексом до 5-6;

от 18 до 21 июня будет сильное возмущение с K-индексом 6-7;

от 27 до 30 июня ожидается слабое возмущение с K-индексом 4.

Катастрофические магнитные бури в июне вряд ли будут. Но метеочувствительным людям следует быть готовыми к возмущениям даже средней интенсивности. Магнитные бури — это обычное природное явление. Мы не можем с ними бороться, но можем адаптироваться. Если знать даты потенциальных возмущений, понимать свой организм и придерживаться простых советов, пережить эти дни можно почти незаметно.

В июне нас, вероятно, ждет несколько периодов геомагнитной активности. Но это не повод для паники. Это лишь еще одна причина лучше заботиться о своем здоровье, слушать себя и немного снизить темп жизни в сложные дни. Во время геомагнитных возмущений пейте больше чистой воды. Можно добавить травяные чаи, например мяту или мелиссу. Избегайте кофе, алкоголя и энергетиков.

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Во время магнитной бури часто болит голова. Могут появиться боли в сердце или давление в груди. Также бывают боли в суставах или мышцах. У некоторых людей во время геомагнитных возмущений повышается или понижается давление. Это особенно заметно у гипертоников и гипотоников. Может появиться головокружение или слабость. Во время геомагнитных штормов человек может почувствовать слабость, сонливость или наоборот — раздражительность. Могут быть проблемы со сном. У некоторых появляется тревога или учащенное сердцебиение. Поэтому будьте внимательны и осмотрительны!

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