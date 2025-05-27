"Эта глава закончена": Роналду намекнул на уход из "Аль-Насра"

Криштиану Роналду / © facebook.com/alnassrfc

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Суперзвездный португальский форвард Криштиану Роналду намекнул на уход из саудовского "Аль-Насра".

После матча последнего тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором 40-летний португалец забил гол в ворота "Аль-Фатеха", но его команда потерпела поражение (2:3), он опубликовал загадочный пост в Instagram.

"Эта глава закончена. История? Все еще пишется. Благодарен всем", – написал Роналду.

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Роналду стал игроком "Аль-Насра" в конце декабря 2022 года, подписав контракт до лета 2025-го. Его зарплата в саудовском клубе составляет 200 миллионов долларов в год.

В этом сезоне Криштиану провел 41 матч за "Аль-Наср" во всех турнирах, забив 35 голов и отдав четыре результативных передачи.

"Аль-Наср" (70 очков) занял третье место в чемпионате Саудовской Аравии, отстав от "Аль-Иттихада" (83 балла) и "Аль-Хиляля" (75 пунктов). Роналду с 25 голами стал лучшим бомбардиром турнира.

Подопечные Стефано Пиоли не смогли пробиться в азиатскую Лигу чемпионов на следующий сезон.

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