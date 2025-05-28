Военный предупредил, что россияне могут начать «разбирать» Сумы FPV-дронами

Война / © Associated Press

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В Сумском направлении противник накопил около 60 тысяч личного состава. Враг готовится штурмовать украинские позиции малыми группами через лесистую и болотистую местность, где тяжелая техника не пройдет.

Об этом в эфире Эспрессо рассказал майор ВСУ в отставке Игорь Лапин.

«Что касается Сумского направления, то хочу сказать, что враг сегодня, если не ошибаюсь, применил по Сумам КАБ, то есть достают уже этими авиабомбами. Если россияне пройдут Юношу и займут пару высот, то FPV-дронами начнут разбирать Сумы. У них есть возможности штурмовать малыми группами, ведь уже собрали там 60 тыс. своих воинов, пока мы, как говорится, статически сидели на Курском фронте. Они накопили личный состав и сейчас уходят. Конечно, тяжелой техникой по лесу и болоту ты не пройдешь, поэтому их задача выйти на нормальное оперативное пространство, чтобы потом можно было затягивать и технику», — прокомментировал Лапин.

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Он отметил, что у Украины есть перспективные F-16, однако без ракет класса «воздух-воздух» эти самолеты не смогут эффективно противодействовать авиации РФ.

«А если россияне достают КАБами, то мы видели, что происходит с населенными пунктами, куда достают эти авиабомбы. Соответственно, нам нужны ракеты большего радиуса действия „воздух-воздух“, чтобы наши самолеты могли противодействовать. А также нам нужно налаживать вторую и третью линии обороны, делать для них подъездные пути, учитывая местность, и накрывать их сетками, потому что у россиян колоссальное количество FPV-дронов на оптоволокне», — отметил Игорь Лапин.

Ранее сообщалось, что военный обозреватель, майор запаса Алексей Гетьман заявил, что россияне накопили до 50 тысяч военных вблизи Сумщины, но не имеют шансов на прорыв.

Мы ранее информировали, что украинские войска сохраняют определенные позиции в Белгородской и Курской областях.

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