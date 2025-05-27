Россияне накопили до 50 тыс. возле Сумщины: Гетьман озвучил шансы на прорыв

Майор запаса Алексей Гетьман

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Россияне накопили до 50 тысяч военных вблизи Сумщины, но не имеют шансов на прорыв

Об этом сообщил военный обозреватель, майор запаса Алексей Гетьман в эфире “КИЕВ24”.

Он подчеркнул, что это приблизительная цифра, ведь россияне перемещаются, поэтому сложно сказать точно.

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«Количество возле Сумщины концентрируется до 50 тыс. Таковы пока ориентировочные данные. Они могут допить, могут снять… Они перемещаются. Поэтому, удастся это им или нет… Ну мы видим, что на Покровске — примерно такое же количество, даже немного больше, чем Сумскому направлению, так там почти год они пытаются окружить, захватить Покровск, им пока не удается», — сказал Гетьман.

Также эксперт заявил, что РФ вряд ли удастся прорыв на севере, ведь фортификации на Сумщине, Харьковщине и границе с Беларусью заранее построены. Подготовка северного направления не хуже, чем на Покровском.

Напомним, спикер ОСУВ «Хортица» Виктор Трегубов заявил, что враг постепенно смещает фокус активности в Донецкой области.

В то же время Покровское и Новопавловское направления до сих пор остаются самыми горячими на передовой.

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