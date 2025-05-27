Эксперт объяснил, почему Россия не может нарастить мощную армию: подробности

Военные РФ / © Associated Press

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Украине не следует сосредотачиваться только на количественном показателе мобилизационного ресурса России.

Об этом заявил руководитель программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия ХХІ», капитан первого ранга Павел Лакийчук для 24 канала.

«Мобилизационный ресурс в Украине — 11 миллионов. И что, из них сколько уклонявшихся беглецов? У россиян то же самое. У них, возможно, система работает более эффективно, но это не значит, что они могут создавать безграничные резервы», — отметил Лакийчук.

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По его словам, критически важно оценивать не только потенциал мобилизации, но и возможность российской армии компенсировать потери и формировать новые боевые подразделения.

«Нужно смотреть на пропорцию между ежемесячными потерями противника и тем, сколько они способны найти, переместить на полигоны, вооружить и натренировать. Сейчас россияне могут ежедневно запускать в эту систему около 1200-1300 человек. Но наши ВСУ наносят примерно такие же потери каждый день. Они не успевают накапливать резервы», — объяснил эксперт.

Лакийчук подчеркнул, что российская мобилизационная система работает «на компенсацию», а не на расширение армии, что снижает риск масштабного наступательного потенциала противника в ближайшей перспективе.

Напомним, по состоянию на утро вторника, 27 мая, ВСУ уничтожили 982 840 солдат армии РФ. За прошедшие сутки ликвидировано еще 990 военных.

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