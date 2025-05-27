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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
357
Время на прочтение
1 мин

Сериал "Гарри Поттер" от HBO: кто сыграет новых Гарри, Рона и Гермиону

Канал HBO наконец представил актеров, которые в сериале о мальчике-волшебнике Гарри Поттере воплотят роли главных героев.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Постер из фильма о Гарри Поттере

Постер из фильма о Гарри Поттере / © everythingisnew.pt

Американский телеканал HBO рассекретил, кто сыграет новых Гарри Поттера, Рона Уизли и Гермиону Грейнджер в сериале "Гарри Поттер", который снимают по мотивам одноименных книг британской писательницы Джоан Роулинг.

Сейчас активно готовится лента о мальчике-волшебнике. Более 20 лет назад вышел фильм. Сейчас же канал HBO взялся за сериал, чтобы более подробно раскрыть историю Гарри Поттера. Актеры, которые будут играть в картине, уже ранее были представлены.

Интригой оставалось, кто же воплотит главные роли, которые в фильмах достались британцам Дэниелу Рэдклиффу, Руперту Гринту и Эмме Уотсон. В сериале ответственную миссию поручили Доминику Маклафлину, Арабелле Стэнтон и Аластеру Стауту, о чем HBO объявил в своем Instagram довольно оригинальным способом.

Актеры, которые сыграют новых Гарри, Рона и Гермиону

Актеры, которые сыграют новых Гарри, Рона и Гермиону

"Уважаемые мистер Поттер, мисс Грейнджер и мистер Уизли! Мы рады сообщить вам, что вы получили место в школе волшебства и волшебства Хогвартс. Пожалуйста, приветствуйте Доминика Маклафлина в роли Гарри Поттера, Арабеллу Стэнтон в роли Гермионы Грейнджер и Аластера Стаута в роли Рона Уизли в оригинальном сериале HBO "Гарри Поттер", - говорится в сообщении.

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Дата публикации
Количество просмотров
357
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