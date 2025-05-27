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Серіал "Гаррі Поттер" від HBO: хто зіграє нових Гаррі, Рона та Герміону
Канал HBO нарешті представив акторів, які у серіалі про хлопчика-чарівника Гаррі Поттера втілять ролі головних героїв.
Американський телеканал HBO розсекретив, хто зіграє нових Гаррі Поттера, Рона Візлі та Герміону Ґрейнджер у серіалі "Гаррі Поттер", що знімають за мотивами однойменних книг британської письменниці Джоан Роулінг.
Наразі активно готується стрічка про хлопчика-чарівника. Понад 20 років тому вийшов фільм. Нині ж канал HBO взявзя за серіал, аби більш детально розкрити історію Гаррі Поттера. Актори, які гратимуть в картині, вже раніше були представлені.
Інтригою лишалося, хто ж втілить головні ролі, які у фільмах дісталися британцям Деніелу Редкліффу, Руперту Грінту та Еммі Вотсон. У серіалі відповідальні місію доручили Домініку Маклафліну, Арабеллі Стентон та Аластеру Стауту, про що HBO оголосив у своєму Instagram в доволі оригінальний спосіб.
"Шановні пане Поттере, міс Ґрейнджер та пане Візлі! Ми раді повідомити вам, що ви отримали місце в школі чарів та чаклунства Гоґвортс. Будь ласка, вітайте Домініка Маклафліна в ролі Гаррі Поттера, Арабеллу Стентон у ролі Герміони Ґрейнджер та Аластера Стаута в ролі Рона Візлі в оригінальному серіалі HBO "Гаррі Поттер", - йдеться в повідомленні.