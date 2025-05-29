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Курс валют на 30 мая: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Евро продолжает стремительно терять стоимость.
НБУ установил официальный курс валют на пятницу, 30 мая. Доллар потерял еще 7 коп. Евро уменьшился на 27 коп. Стоимость злотого не изменилась.
Об этом стало известно из данных НБУ.
Курс доллара
1 доллар США - 41,52 (-7 коп.)
Курс евро
1 евро - 46,80 (-27 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,09 (-0 коп.)
Напомним, банкир Тарас Лесовой оценил, что будет с курсом доллара и евро в июне. По его оценке, ситуация на валютном рынке будет оставаться стабильной. Однако, курс доллара может постепенно расти.