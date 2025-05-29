ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
702
Время на прочтение
1 мин

Курс валют на 30 мая: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Евро продолжает стремительно терять стоимость.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Доллары.

НБУ установил курс валют на 30 мая / © Associated Press

НБУ установил официальный курс валют на пятницу, 30 мая. Доллар потерял еще 7 коп. Евро уменьшился на 27 коп. Стоимость злотого не изменилась.

Об этом стало известно из данных НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США - 41,52 (-7 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 46,80 (-27 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,09 (-0 коп.)

Напомним, банкир Тарас Лесовой оценил, что будет с курсом доллара и евро в июне. По его оценке, ситуация на валютном рынке будет оставаться стабильной. Однако, курс доллара может постепенно расти.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie