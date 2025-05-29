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Чи очікувати в Україні потепління: якою буде погода 30 травня
У п’ятницю, 30 травня, вночі дощі пройдуть у західних областях, вдень опади поширяться також на північні та центральні регіони України. Місцями можливі грози.
У п’ятницю, 30 травня, в Україні очікується потепління, але локальні дощі — на заході, в центральній частині та Києві.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
«30 травня у Києві дощів загалом поменшає, порівняно із сьогодні. Але західна частина України, значна частина сходу та центру опиниться завтра хоча й тимчасово, проте в сухій погоді. Хіба що якісь локальні дощі прорвуться», — зазначила вона.
Температура повітря у п’ятницю знову розподілиться: на сході +23+26 градусів, на заході +15+19 градусів, на решті території України +20+24 градуси.
У Києві 30 травня часом невеликий дощ, буде і сонце, протягом дня очікується близько +20 градусів.
«Від початку червня потеплішає, проте повного припинення дощів не передбачається. Температура повітря коливатиметься в межах +23+26 градусів, на сході та півдні до +24+29 градусів», — додала вона.
Раніше синоптики повідомили, якою погодою закінчиться травень в Україні. Більше про це читайте у новині.