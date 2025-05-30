Последствия атаки / © Игорь Терехов, мэр Харькова

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В Слободском районе Харькова в результате атаки дронов повреждено троллейбусное депо. Один троллейбус уничтожен полностью, еще 18 получили различные степени повреждений.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«В Харькове из-за атаки российских дронов получило повреждения троллейбусное депо. Враг выпустил 8 „Шахедов“ по ​​одному из депо. Пострадали два человека, сгорел троллейбус, еще 18 были повреждены. Данные по разрушениям — уточняются. На месте попаданий — пожар», — отметил Терехов.

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Последствия удара / © Игорь Терехов, мэр Харькова

Россияне атаковали депо / © Игорь Терехов, мэр Харькова

По словам горя Терехова, пострадали два человека, один троллейбус сгорел, еще по меньшей мере 18 — получили повреждения.

Кроме того, острую реакцию на стресс испытали 61-летняя и 84-летняя женщины.

Сегодня, 30 мая, около трех часов ночи в Харькове раздались взрывы.

«Харьков под атакой вражеских БпЛА», — сообщил в 3:16 глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Он подтвердил, что в некоторых районах города слышны взрывы, и призвал оставаться в безопасных местах до отбоя.

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Мэр города Игорь Терехов проинформировал, что массированный удар вражеских беспилотников пришелся на территорию одного из коммунальных предприятий, расположенного в Слободском районе.