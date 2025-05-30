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Россияне беспощадно атаковали Харьков дронами — куда попали
Ночью дронами атаковали Харьков. В ОВА сообщили о попадании в троллейбусное депо.
В Слободском районе Харькова в результате атаки дронов повреждено троллейбусное депо. Один троллейбус уничтожен полностью, еще 18 получили различные степени повреждений.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
«В Харькове из-за атаки российских дронов получило повреждения троллейбусное депо. Враг выпустил 8 „Шахедов“ по одному из депо. Пострадали два человека, сгорел троллейбус, еще 18 были повреждены. Данные по разрушениям — уточняются. На месте попаданий — пожар», — отметил Терехов.
По словам горя Терехова, пострадали два человека, один троллейбус сгорел, еще по меньшей мере 18 — получили повреждения.
Кроме того, острую реакцию на стресс испытали 61-летняя и 84-летняя женщины.
Сегодня, 30 мая, около трех часов ночи в Харькове раздались взрывы.
«Харьков под атакой вражеских БпЛА», — сообщил в 3:16 глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Он подтвердил, что в некоторых районах города слышны взрывы, и призвал оставаться в безопасных местах до отбоя.
Мэр города Игорь Терехов проинформировал, что массированный удар вражеских беспилотников пришелся на территорию одного из коммунальных предприятий, расположенного в Слободском районе.