Наслідки атаки / © Ігор Терехов, мер Харкова

Реклама

У Слобідському районі Харкова внаслідок атаки дронів пошкоджено тролейбусне депо. Один тролейбус знищено повністю, ще 18 зазнали різних ступенів пошкоджень.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«У Харкові через атаку російських дронів зазнало пошкоджень тролейбусне депо. Ворог випустив 8 „Шахедів“ по одному з депо. Постраждали дві людини, згорів тролейбус, ще 18 були пошкоджені. Дані щодо руйнацій — уточнюються. На місці влучань — пожежа», — зазначив Терехов.

Реклама

Наслідки удару / © Ігор Терехов, мер Харкова

Росіяни атакували депо / © Ігор Терехов, мер Харкова

За словами горя Терехова, постраждали двоє людей, один тролейбус згорів, ще щонайменше 18 — зазнали пошкоджень.

Крім того, гострої реакції на стрес зазнали 61-річна та 84-річна жінки.

Сьогодні, 30 травня, близько третьої години ночі у Харкові пролунали вибухи.

«Харків під атакою ворожих БпЛА», — повідомив о 3:16 очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Він підтвердив, що в деяких районах міста було чутно вибухи, і закликав залишатися у безпечних місцях до відбою.

Реклама

Мер міста Ігор Терехов поінформував, що масований удар ворожих безпілотників припав на територію одного з комунальних підприємств, розташованого у Слобідському районі. На місці влучань — пожежа. О 4:03 Терехов додав, що житлові будинки, що розташовані поблизу місця обстрілу, зазнали ушкоджень. Їхні масштаби уточнюються.