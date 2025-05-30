ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
777
Час на прочитання
1 хв

Росіяни нещадно атакували Харків дронами — куди влучили

Уночі окупанти дронами атакували Харків. В ОВА повідомили про влучення в тролейбусне депо.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Наслідки атаки

Наслідки атаки / © Ігор Терехов, мер Харкова

У Слобідському районі Харкова внаслідок атаки дронів пошкоджено тролейбусне депо. Один тролейбус знищено повністю, ще 18 зазнали різних ступенів пошкоджень.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«У Харкові через атаку російських дронів зазнало пошкоджень тролейбусне депо. Ворог випустив 8 „Шахедів“ по одному з депо. Постраждали дві людини, згорів тролейбус, ще 18 були пошкоджені. Дані щодо руйнацій — уточнюються. На місці влучань — пожежа», — зазначив Терехов.

Наслідки удару / © Ігор Терехов, мер Харкова

Наслідки удару / © Ігор Терехов, мер Харкова

Росіяни атакували депо / © Ігор Терехов, мер Харкова

Росіяни атакували депо / © Ігор Терехов, мер Харкова

За словами горя Терехова, постраждали двоє людей, один тролейбус згорів, ще щонайменше 18 — зазнали пошкоджень.

Крім того, гострої реакції на стрес зазнали 61-річна та 84-річна жінки.

Сьогодні, 30 травня, близько третьої години ночі у Харкові пролунали вибухи.

«Харків під атакою ворожих БпЛА», — повідомив о 3:16 очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Він підтвердив, що в деяких районах міста було чутно вибухи, і закликав залишатися у безпечних місцях до відбою.

Мер міста Ігор Терехов поінформував, що масований удар ворожих безпілотників припав на територію одного з комунальних підприємств, розташованого у Слобідському районі. На місці влучань — пожежа. О 4:03 Терехов додав, що житлові будинки, що розташовані поблизу місця обстрілу, зазнали ушкоджень. Їхні масштаби уточнюються.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
777
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie