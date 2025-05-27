Тисяча "Шахедів" за одну ніч: експерт оцінив, чи реально це

Удари РФ по Україні

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У виданні The Economist припускають, що РФ невдовзі зможе проводити масовані удари роями з 1000 «Шахедів» одночасно.

Військовий експерт Сергій Грабський в ефірі FREEДОМ оцінив такі цифри.

Експерт називає сценарій із застосування тисячі дронів на добу майже нереалістичним.

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«Навряд чи ця цифра реалістична, оскільки найбільша кількість БпЛА, яку запускали війська РФ, — це 4 916 одиниць, якщо я не помиляюся, в березні поточного року. У квітні атакувальних БпЛА було близько 2 600 з невеликим. Тому говорити про те, що Росія зможе атакувати нас щонайменше тисячею БпЛА на добу, — це дуже нереалістичні цифри», — сказав Грабський.

За його словами, для одночасного запуску такої кількості дронів потрібно мати достатню кількість персоналу та пускових установок. Наразі росіяни не вирішили це питання, стверджує аналітик.

«Плюс незважаючи на те, що БпЛА типу „Шахед“ є примітивним БпЛА, виробляти його апгрейд буде досить складно», — вважає експерт.

Також Грабський зауважив, що в будь-якій повітряній атаці росіяни використовують щонайменше 30% так званих дронів-обманок, які не несуть такої загрози, як ударні безпілотники.

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«Ми також не стоїмо на місці, і поняття виклику й відповіді працює на 100%. Щонайменше понад сотню ворожих дронів уже було збито кінетичними дронами Сил оборони України, що в рази знижує ефективність цього виду зброї», — акцентував Грабський.

Раніше авіаційний експерт Костянтин Криволап пояснив, навіщо Росія посилила повітряний терор.