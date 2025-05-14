Росіяни сильно просунулися у використанні дронів: в чому небезпека

Дрони на фронті / © Associated Press

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Росіяни різко просунулися у використанні дронів на фронті. Якщо раніше ворог використовував дрони хаотично та на невеликі відстані, то тепер ворожі БпЛА часто залітають на глибину 10–15 км.

Про це повідомив головний сержант роти ударних БПЛА, колишній нардеп Єгор Фірсов.

«Не хочеться це визнавати, але противник суттєво просунувся у галузі застосування дронів. Якщо раніше це було декілька підрозділів, то зараз — все масштабно. Наші датчики фіксують величезну кількість дронів у повітрі. Якщо раніше ми під’єднувались до відео противника, сміялись, як недолуго літають окупанти. Хаотично та на декілька кілометрів. То системні польоти противника на глибину 10-15 кілометрів, це вже даність. І мова не про 1-2 зафіксовані польоти, мова про рої дронів», — зазначив військовий.

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Крім того, окупанти активізували радіоелектронну боротьбу (РЕБ), що ускладнює роботу українських безпілотників.

«Засоби РЕБ почали нам дошкуляти ще сильніше. Новина хороша, — їх можна долати. Але змагатись мають інженерні кімнати і rnd групи. Щоб здолати ворожу „штору“ (РЕБ на наше відео), треба час, експерименти, закупки, інженеринг і пайка. Ор, нерви і гучні накази командування тут не допомагають. Ми раділи дроновій революції. Радіємо, коли наші дрони палять танки, піхоту, техніку. Але відео, де палять нас — стає, на жаль, все більше. Дронів в противника, також стає все більше», — йдеться в повідомленні.

За словами Фірсова, кількість дронів в росіян в сотні разів більше чим, торік.

«Тому, головна наша битва має загострюється в запровадженні технологій. Вже мало мати просто дрон. Потрібно мати дрон, з потом інженерів, які зробили його стійким до РЕБу. В той же час, Потрібно мати РЕБ, який давить технологічні рішення дронів окупантів. Це щоденні і складні шахи. Але перевагу отримає той, хто стане кращим в цій організації», — додав Фірсов.

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Нагадаємо, експерт назвав можливі напрямки літнього наступу росіян.