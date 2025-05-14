Россияне сильно продвинулись в использовании дронов: в чем опасность

Дроны на фронте / © Associated Press

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Русские резко продвинулись в использовании дронов на фронте. Если раньше враг использовал дроны хаотично и на небольшие расстояния, то теперь вражеские БпЛА часто залетают на глубину 10-15 км.

Об этом сообщил главный сержант роты ударных БПЛА, бывший нардеп Егор Фирсов.

«Не хочется это признавать, но противник существенно продвинулся в области применения дронов. Если раньше это было несколько подразделений, то сейчас — все масштабно. Наши датчики фиксируют огромное количество дронов в воздухе. Если раньше мы подключались к видео противника, смеялись, как нелепо летают оккупанты. Хаотично и на несколько километров. То системные полеты противника на глубину 10-15 километров, это уже данность. И речь не о 1-2 зафиксированных полетах, речь о роях дронов», — отметил военный.

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Кроме того, оккупанты активизировали радиоэлектронную борьбу (РЭБ), что затрудняет работу украинских беспилотников.

«Средства РЭБ начали нам донимать еще сильнее. Новость хорошая, — их можно преодолевать. Но соревноваться должны инженерные комнаты и rnd группы. Чтобы преодолеть вражескую „штору“ (РЭБ на наше видео), надо время, эксперименты, закупки, инженеринг и пайка. Ор, нервы и громкие приказы командования тут не помогают. Мы радовались беспилотной революции. Радуемся, когда наши дроны жгут танки, пехоту, технику. Но видео, где жгут нас — становится, к сожалению, все больше. Дронов у противника, также становится все больше», — говорится в сообщении.

По словам Фирсова, количество дронов у россиян в сотни раз больше чем, в прошлом году.

«Поэтому, главная наша битва должна обостряется во внедрении технологий. Уже мало иметь просто дрон. Нужно иметь дрон, с потом инженеров, которые сделали его устойчивым к РЭБу. В то же время, нужно иметь РЭБ, который давит технологические решения дронов оккупантов. Это ежедневные и сложные шахматы. Но преимущество получит тот, кто станет лучшим в этой организации», — добавил Фирсов.

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Напомним, эксперт назвал возможные направления пожилого наступления россиян.