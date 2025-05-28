Очень разочарован: Трамп о новых массированных ударах РФ по Украине

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что он «разочарован» новыми массированными ударами РФ по Украине.

Об этом глава Белого дома сказал в эфире Fox News сегодня, 28 мая.

«Я очень разочарован тем, что произошло несколько ночей назад, когда людей убили среди того, что вы называете переговорами. Я очень разочарован этим. Очень разочарован», — отметил Трамп.

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Кроме того, он похвалил своего спецпосланника Уиткоффа за то, что тот «делает феноменальную работу и решительно ведет переговоры» с россиянами.

Также Дональд Трамп сегодня заявил, что через две недели узнает, серьезно ли Россия настроена на прекращение огня, а также объяснил, почему не вводит санкции против РФ. Кроме того президент США заверил, что готов лично встретиться с Зеленским и Путиным.