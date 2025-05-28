Трамп объяснил, почему не вводит санкции против РФ

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объяснил, почему не вводит новые санкции против России после ряда новых массированных ударов россиян по Украине.

Об этом передают Sky News и CNN.

Трамп все еще считает, что Россия, «кажется, хочет что-нибудь сделать», но выразил неуверенность в том, насколько серьезно Москва настроена на прекращение войны. И президент США выглядел осторожным относительно введения новых санкций против Москвы на фоне продолжающихся переговоров.

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На вопрос, почему он не ввел санкции против России, Трамп ответил, что не хочет «портить» шансы на мирное соглашение.

«Я думаю, что я близок к заключению соглашения, я не хочу испортить его этим», — сказал он.

Также Трамп заявил, что готов, если потребуется, к трехсторонней встрече с Путиным и Зеленским.

Ранее Дональд Трамп заявил, что через две недели узнает, серьезно ли Россия настроена на прекращение огня.

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