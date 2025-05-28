Вступит ли Беларусь в войну и как это может изменить фронт: в Sky News оценили

Будет ли Беларусь воевать против Украины

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Беларусь, ключевой союзник Путина, тоже замочила руки в крови украинцев, поскольку разрешила использовать свою территорию для нападения на Украину и не запрещает некоторым добровольцам воевать за российскую армию.

Однако уже более трех лет, с начала полномасштабного вторжения, ведутся дискуссии, решится ли Лукашенко открыто вступить в войну на стороне РФ. Реален ли такой сценарий, оценил аналитик Sky News по вопросам обороны и безопасности Майкл Кларк.

«Я всегда говорил, что если Путин падет, то Лукашенко падет примерно на следующий день. Итак, Беларусь является неотъемлемой частью этого, но отправят ли они свою армию за границу? Вероятно, и почти наверняка нет», — считает эксперт.

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Кларк называет белорусскую армию «достаточно безнадежной». По его данным, на бумаге у Лукашенко около 50 000 солдат, а общее мнение таково, что у них есть около 15 000, которые готовы к бою. Однако это плохо подготовлены и оснащены солдаты.

«И россияне тоже не считают их очень хорошими союзниками. Так что я не думаю, что белорусы могут что-то реально изменить на поле боя, кроме как разрешить россиянам использовать свою территорию как отвлекающий маневр», — говорит британский аналитик.

Он добавляет, что Беларусь «не является военным государством, которое может существенно изменить ситуацию в России».

Ранее спикер Госпогранслужбы ответил, стоит ли ожидать наступления из Беларуси в ближайшее время.

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