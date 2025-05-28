- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 110
- Время на прочтение
- 2 мин
Вкусно – как в детстве: рецепт пирожков с клубникой
Пирожки с этой летней ягодой получатся очень вкусными и сочными.
Сезон клубники почти открыт. Эта ягода идеально подходит для десертов. Они получаются очень сочными, а если добавить немного корицы – получится интересное вкусовое сочетание.
ТСН.ua подготовил рецепт пирожков с клубникой от Евгения Клопотенко.
Ингредиенты для теста
380-480 г пшеничной муки
200 г теплого молока
1 час. л. сухих дрожжей
2 яйца
50 мл масла
2 ст. л. сахара
щепотка соли
10 г ванильного сахара
1 желток (для смазки пирожков)
Ингредиенты для начинки
300 г клубники
1 ст. л. сахара
1 ст. л. крахмала
Приготовление
Взбейте венчиком яйца с сахаром. Добавьте в эту смесь теплое молоко, масло и хорошо перемешайте.
Отдельно смешайте просеянную муку и сухие дрожжи. После этого соедините с жидкими ингредиентами. Замесите тесто, 2-3 мин.
Готовое тесто накройте полотенцем или пищевой пленкой и оставьте в тепле подниматься на 50 мин.
Готовим начинку. Помытую клубнику нарежьте кубиками среднего размера.
После того как тесто поднялось, разделите его на отдельные шарики и раскатайте их.
В середину шарика выложите немного клубники, добавьте по 1/2 ч.л сахара и щепотку крахмала залепите пирожок.
Выложите сформированные пирожки на застеленный пергаментом противень швом к низу. Оставьте подойти на 15 мин. Затем смажьте пирожки желтком и дайте постоять еще 5 мин.
Выпекайте пирожки в разогретой до 180 градусов духовке 30 мин.
Напомним, ранее мы писали о том, как приготовить галету с клубникой к кофе или чаю.