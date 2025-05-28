Вкусно – как в детстве: рецепт пирожков с клубникой

Сезон клубники почти открыт. Эта ягода идеально подходит для десертов. Они получаются очень сочными, а если добавить немного корицы – получится интересное вкусовое сочетание.

ТСН.ua подготовил рецепт пирожков с клубникой от Евгения Клопотенко.

Ингредиенты для теста

Ингредиенты для начинки

Взбейте венчиком яйца с сахаром. Добавьте в эту смесь теплое молоко, масло и хорошо перемешайте.

Отдельно смешайте просеянную муку и сухие дрожжи. После этого соедините с жидкими ингредиентами. Замесите тесто, 2-3 мин.

Готовое тесто накройте полотенцем или пищевой пленкой и оставьте в тепле подниматься на 50 мин.

Готовим начинку. Помытую клубнику нарежьте кубиками среднего размера.

После того как тесто поднялось, разделите его на отдельные шарики и раскатайте их.

В середину шарика выложите немного клубники, добавьте по 1/2 ч.л сахара и щепотку крахмала залепите пирожок.

Выложите сформированные пирожки на застеленный пергаментом противень швом к низу. Оставьте подойти на 15 мин. Затем смажьте пирожки желтком и дайте постоять еще 5 мин.