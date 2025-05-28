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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Время на прочтение
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Вкусно – как в детстве: рецепт пирожков с клубникой

Пирожки с этой летней ягодой получатся очень вкусными и сочными.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Пирожки.

Пирожки. / © pixabay.com

Сезон клубники почти открыт. Эта ягода идеально подходит для десертов. Они получаются очень сочными, а если добавить немного корицы – получится интересное вкусовое сочетание.

ТСН.ua подготовил рецепт пирожков с клубникой от Евгения Клопотенко.

Ингредиенты для теста

  • 380-480 г пшеничной муки

  • 200 г теплого молока

  • 1 час. л. сухих дрожжей

  • 2 яйца

  • 50 мл масла

  • 2 ст. л. сахара

  • щепотка соли

  • 10 г ванильного сахара

  • 1 желток (для смазки пирожков)

Ингредиенты для начинки

  • 300 г клубники

  • 1 ст. л. сахара

  • 1 ст. л. крахмала

Приготовление

  1. Взбейте венчиком яйца с сахаром. Добавьте в эту смесь теплое молоко, масло и хорошо перемешайте.

  2. Отдельно смешайте просеянную муку и сухие дрожжи. После этого соедините с жидкими ингредиентами. Замесите тесто, 2-3 мин.

  3. Готовое тесто накройте полотенцем или пищевой пленкой и оставьте в тепле подниматься на 50 мин.

  4. Готовим начинку. Помытую клубнику нарежьте кубиками среднего размера.

  5. После того как тесто поднялось, разделите его на отдельные шарики и раскатайте их.

  6. В середину шарика выложите немного клубники, добавьте по 1/2 ч.л сахара и щепотку крахмала залепите пирожок.

  7. Выложите сформированные пирожки на застеленный пергаментом противень швом к низу. Оставьте подойти на 15 мин. Затем смажьте пирожки желтком и дайте постоять еще 5 мин.

  8. Выпекайте пирожки в разогретой до 180 градусов духовке 30 мин.

Напомним, ранее мы писали о том, как приготовить галету с клубникой к кофе или чаю.

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