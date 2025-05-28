В Кремле назвали дату и место встречи для обмена "меморандумами"

Переговоры Украины и России

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Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию на переговорах в Стамбуле, заявил, что Кремль предложил Украине дату и место встречи для обмена «меморандумами».

Заявление прихвостня Путина цитируют российские пропагандисты.

По словам Мединского в среду, 28 мая, у него состоялся телефонный разговор с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, во время которого он якобы предложил украинской стороне точную дату и место встречи для обмена «меморандумами» с перечнем условий для прекращения огня.

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«Там же, сразу на месте, мы готовы начать содержательное сущностное обсуждение каждого из пунктов пакетного соглашения относительно будущего прекращения огня», — сказал он.

По словам Мединского, в Кремле ждут ответа из Киева, чтобы «в указанную нами дату — в ближайшие дни — лично встретиться и начать работать».

Впоследствии министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уточнил, что предложенной Кремлем датой было 2 июня.

Ранее 28 мая на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцом президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что министр обороны Рустем Умеров действительно контактировал с представителем России Владимиром Мединским после большого обмена пленными, но обещанного Москвой «меморандума» Украина так и не получила.

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«Мы так ничего и не дождались. Никто не дождался. Мы обратились к США — они тоже ждут. Все ждут», — сказал он.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский рассказал, когда ожидать «меморандум» от РФ и готовит ли украинская сторона свои предложения