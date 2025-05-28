Смачно - як у дитинстві: рецепт пиріжків з полуницею

Сезон полуниці майже відкрито. Ця ягода ідеально підходить для десертів. Вони виходять дуже соковитими, а якщо додати трохи кориці - вийде цікаве смакове поєднання.

ТСН.ua підготував рецепт пиріжків з полуницею від Євгена Клопотенка.

Інгредієнти для тіста

Інгредієнти для начинки

Збийте вінчиком яйця з цукром. Додайте до цієї суміші тепле молока, олії та добре перемішайте. В кінці додайте ванільний цукор.

Окремо змішайте просіяне борошно та сухі дріжджі. Після цього з’єднайте з рідкими інгредієнтами. Замісіть тісто, вимішуйте масу 2–3 хв. За потреби поступово додайте ще 50-100 г борошна так, щоб тісто перестало липнути до рук.

Готове тісто накрийте рушником або харчовою плівкою та залиште підійматися в теплі на 50 хв.

Готуємо начинку. Помиту полуницю наріжте кубиками середнього розміру.

Після того, як тісто піднялося, розділіть його на окремі кульки та розкачайте їх.

У середину кульки викладіть трохи полуниці, додайте по ½-⅓ ч.л цукру та дрібку крохмалю заліпіть пиріжок.

Викладіть сформовані пиріжки на застелене пергаментом деко швом до низу. Залиште підійти на 15 хв. Потім змастіть пиріжки жовтком і дайте постояти ще 5 хв.