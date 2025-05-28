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Смачно - як у дитинстві: рецепт пиріжків з полуницею
Пиріжки з цією літньою ягодою вийдуть дуже смачними і соковитими
Сезон полуниці майже відкрито. Ця ягода ідеально підходить для десертів. Вони виходять дуже соковитими, а якщо додати трохи кориці - вийде цікаве смакове поєднання.
ТСН.ua підготував рецепт пиріжків з полуницею від Євгена Клопотенка.
Інгредієнти для тіста
380-480 г пшеничного борошна
200 г теплого молока
1 ч. л. сухих дріжджів
2 яйця
50 мл олії
2 ст. л. цукру
дрібка солі
10 г ванільного цукру
1 жовток (для змащування пиріжків)
Інгредієнти для начинки
300 г полуниці
1 ст. л. цукру
1 ст. л. крохмалю
Приготування
Збийте вінчиком яйця з цукром. Додайте до цієї суміші тепле молока, олії та добре перемішайте. В кінці додайте ванільний цукор.
Окремо змішайте просіяне борошно та сухі дріжджі. Після цього з’єднайте з рідкими інгредієнтами. Замісіть тісто, вимішуйте масу 2–3 хв. За потреби поступово додайте ще 50-100 г борошна так, щоб тісто перестало липнути до рук.
Готове тісто накрийте рушником або харчовою плівкою та залиште підійматися в теплі на 50 хв.
Готуємо начинку. Помиту полуницю наріжте кубиками середнього розміру.
Після того, як тісто піднялося, розділіть його на окремі кульки та розкачайте їх.
У середину кульки викладіть трохи полуниці, додайте по ½-⅓ ч.л цукру та дрібку крохмалю заліпіть пиріжок.
Викладіть сформовані пиріжки на застелене пергаментом деко швом до низу. Залиште підійти на 15 хв. Потім змастіть пиріжки жовтком і дайте постояти ще 5 хв.
Випікайте пиріжки у розігрітій до 180 градусів духовці 30 хв.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як приготувати галету з полуницею до кави або чаю.