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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
129
Час на прочитання
2 хв

Смачно - як у дитинстві: рецепт пиріжків з полуницею

Пиріжки з цією літньою ягодою вийдуть дуже смачними і соковитими

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Пиріжки.

Пиріжки. / © pixabay.com

Сезон полуниці майже відкрито. Ця ягода ідеально підходить для десертів. Вони виходять дуже соковитими, а якщо додати трохи кориці - вийде цікаве смакове поєднання.

ТСН.ua підготував рецепт пиріжків з полуницею від Євгена Клопотенка.

Інгредієнти для тіста

  • 380-480 г пшеничного борошна

  • 200 г теплого молока

  • 1 ч. л. сухих дріжджів

  • 2 яйця

  • 50 мл олії

  • 2 ст. л. цукру

  • дрібка солі

  • 10 г ванільного цукру

  • 1 жовток (для змащування пиріжків)

Інгредієнти для начинки

  • 300 г полуниці

  • 1 ст. л. цукру

  • 1 ст. л. крохмалю

Приготування

  1. Збийте вінчиком яйця з цукром. Додайте до цієї суміші тепле молока, олії та добре перемішайте. В кінці додайте ванільний цукор.

  2. Окремо змішайте просіяне борошно та сухі дріжджі. Після цього з’єднайте з рідкими інгредієнтами. Замісіть тісто, вимішуйте масу 2–3 хв. За потреби поступово додайте ще 50-100 г борошна так, щоб тісто перестало липнути до рук.

  3. Готове тісто накрийте рушником або харчовою плівкою та залиште підійматися в теплі на 50 хв.

  4. Готуємо начинку. Помиту полуницю наріжте кубиками середнього розміру.

  5. Після того, як тісто піднялося, розділіть його на окремі кульки та розкачайте їх.

  6. У середину кульки викладіть трохи полуниці, додайте по ½-⅓ ч.л цукру та дрібку крохмалю заліпіть пиріжок.

  7. Викладіть сформовані пиріжки на застелене пергаментом деко швом до низу. Залиште підійти на 15 хв. Потім змастіть пиріжки жовтком і дайте постояти ще 5 хв.

  8. Випікайте пиріжки у розігрітій до 180 градусів духовці 30 хв.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як приготувати галету з полуницею до кави або чаю.

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