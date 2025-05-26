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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
87
Час на прочитання
2 хв

Полуничний бум: неперевершена галета до кави або чаю

Хрустка галета ідеально смакуватиме з чаєм чи кавою. Подавати десерт можна з морозивом.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Полуниця.

Полуниця. / © Pexels

Сезон полуниці майже відкрито. Ця ягода смакує свіжою і гарно підходить до різних десертів. Ідеальною виходить полунична галета - круглий, плоский хрусткий пиріг з відкритим верхом.

Рецептом полуничної галети на сирному тісті поділилася кулінарка Валерія Матрохіна.

Інгредієнти для тіста

  • вершкове масло 82,5% (холодне) - 90 г

  • борошно - 180 г

  • кисломолочний сир - 100 г

  • цукор - 40 г

  • дрібка солі

  • жовток - для змащування

    Інгредієнти для начинки

  • свіжа полуниця - 350 г

  • цукор - 40 г

  • кукурудзяний крохмаль - 1 ст л

  • вершковий сир - 150 г

  • 2 ст л цукрової пудри

Приготування

  1. Холодне вершкове масло нарізаємо кубиками. З’єднуємо його з борошном і кисломолочним сиром. Перетираємо цю масу руками або у блендері до стану дрібної крихти.

  2. Додаємо до тіста цукор та сіль. Якщо сир був не вологим і тісто не збирається до купи, то додаємо трішки крижаної води. Швидко замішуємо тісто. Воно має вийти пластичним, але не липким.

  3. Готове тісто загортаємо тісто у харчову плівку та відправляємо до холодильника на 30 хвилин.

  4. Охолоджене тісто розкачуємо у великий круг (не тоненько) на аркуші пергаменту. Розкачаний пласт на деко.

  5. У центр тіста викладаємо вершковий сир змішаний з пудрою. Нарізану полуницю поєднуємо з цукром та крохмалем. Викладаємо її зверху.

  6. Важливо залишити по краях близько 4–5 см тіста. Їх загортаємо до центру, частково покриваючи начинку.

  7. Змащуємо бортики жовтком і щедро посипаємо цукром.

  8. Галету ставимо до духовки, яка попередньо розігріта до 180°C. Випікайте до золотистої скоринки - приблизно 35–40 хвилин.

За словами кулінарки, начинка пустить сік і може трішки витекти з галети. Втім, засмучуватися не варто. Смак залишиться неперевершеним.

Дата публікації
Кількість переглядів
87
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