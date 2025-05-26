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Полуничний бум: неперевершена галета до кави або чаю
Хрустка галета ідеально смакуватиме з чаєм чи кавою. Подавати десерт можна з морозивом.
Сезон полуниці майже відкрито. Ця ягода смакує свіжою і гарно підходить до різних десертів. Ідеальною виходить полунична галета - круглий, плоский хрусткий пиріг з відкритим верхом.
Рецептом полуничної галети на сирному тісті поділилася кулінарка Валерія Матрохіна.
Інгредієнти для тіста
вершкове масло 82,5% (холодне) - 90 г
борошно - 180 г
кисломолочний сир - 100 г
цукор - 40 г
дрібка солі
жовток - для змащування
Інгредієнти для начинки
свіжа полуниця - 350 г
цукор - 40 г
кукурудзяний крохмаль - 1 ст л
вершковий сир - 150 г
2 ст л цукрової пудри
Приготування
Холодне вершкове масло нарізаємо кубиками. З’єднуємо його з борошном і кисломолочним сиром. Перетираємо цю масу руками або у блендері до стану дрібної крихти.
Додаємо до тіста цукор та сіль. Якщо сир був не вологим і тісто не збирається до купи, то додаємо трішки крижаної води. Швидко замішуємо тісто. Воно має вийти пластичним, але не липким.
Готове тісто загортаємо тісто у харчову плівку та відправляємо до холодильника на 30 хвилин.
Охолоджене тісто розкачуємо у великий круг (не тоненько) на аркуші пергаменту. Розкачаний пласт на деко.
У центр тіста викладаємо вершковий сир змішаний з пудрою. Нарізану полуницю поєднуємо з цукром та крохмалем. Викладаємо її зверху.
Важливо залишити по краях близько 4–5 см тіста. Їх загортаємо до центру, частково покриваючи начинку.
Змащуємо бортики жовтком і щедро посипаємо цукром.
Галету ставимо до духовки, яка попередньо розігріта до 180°C. Випікайте до золотистої скоринки - приблизно 35–40 хвилин.
За словами кулінарки, начинка пустить сік і може трішки витекти з галети. Втім, засмучуватися не варто. Смак залишиться неперевершеним.