Полуничний бум: неперевершена галета до кави або чаю

Сезон полуниці майже відкрито. Ця ягода смакує свіжою і гарно підходить до різних десертів. Ідеальною виходить полунична галета - круглий, плоский хрусткий пиріг з відкритим верхом.

Рецептом полуничної галети на сирному тісті поділилася кулінарка Валерія Матрохіна.

Інгредієнти для тіста

жовток - для змащування Інгредієнти для начинки

Приготування

Холодне вершкове масло нарізаємо кубиками. З’єднуємо його з борошном і кисломолочним сиром. Перетираємо цю масу руками або у блендері до стану дрібної крихти.

Додаємо до тіста цукор та сіль. Якщо сир був не вологим і тісто не збирається до купи, то додаємо трішки крижаної води. Швидко замішуємо тісто. Воно має вийти пластичним, але не липким.

Готове тісто загортаємо тісто у харчову плівку та відправляємо до холодильника на 30 хвилин.

Охолоджене тісто розкачуємо у великий круг (не тоненько) на аркуші пергаменту. Розкачаний пласт на деко.

У центр тіста викладаємо вершковий сир змішаний з пудрою. Нарізану полуницю поєднуємо з цукром та крохмалем. Викладаємо її зверху.

Важливо залишити по краях близько 4–5 см тіста. Їх загортаємо до центру, частково покриваючи начинку.

Змащуємо бортики жовтком і щедро посипаємо цукром.