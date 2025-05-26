Украинская разведка узнала детали ядерного оружия в Беларуси

Путин делает пустые заявления о размещении ядерки на территории РБ / © Getty Images

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На территории Беларуси размещены носители ядерного оружия, однако самого ядерного оружия нет, то же касается и ракетных комплексов «Орешник».

Об этом в интервью «Укринформу» сообщил глава внешней разведки Украины Олег Иващенко.

«Носители есть (ядерное оружие — ред.) Это правда. Есть самолеты, есть ВТКР „Искандер“. Но самого ядерного оружия в Беларуси нет. Это факт», — сказал он.

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По его словам, в Беларуси обустраивают места хранения, готовятся и строят.

«Лукашенко говорит, что до конца года у них будет „Орешник“. Но это сродни принятию желаемого за действительное. На сегодняшний день ничего такого нет, и маловероятно, что появится», — добавил Иващенко.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко попросил президента России Владимира Путина разместить на территории РБ баллистические ракеты «Орешник» и другие новые системы вооружений.