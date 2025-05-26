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Украинская разведка узнала детали ядерного оружия в Беларуси
Шоу с «Орешником» в Беларуси и ядерным оружием — это очередная страшилка. Таким образом, Путин хочет повысить ставки, считает украинская разведка.
На территории Беларуси размещены носители ядерного оружия, однако самого ядерного оружия нет, то же касается и ракетных комплексов «Орешник».
Об этом в интервью «Укринформу» сообщил глава внешней разведки Украины Олег Иващенко.
«Носители есть (ядерное оружие — ред.) Это правда. Есть самолеты, есть ВТКР „Искандер“. Но самого ядерного оружия в Беларуси нет. Это факт», — сказал он.
По его словам, в Беларуси обустраивают места хранения, готовятся и строят.
«Лукашенко говорит, что до конца года у них будет „Орешник“. Но это сродни принятию желаемого за действительное. На сегодняшний день ничего такого нет, и маловероятно, что появится», — добавил Иващенко.
Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко попросил президента России Владимира Путина разместить на территории РБ баллистические ракеты «Орешник» и другие новые системы вооружений.