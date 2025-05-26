Топ-11 деревьев, которые легко вырастить в собственном саду / © Associated Press

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Издание Martha Stewart рассказало о самых неприхотливых деревьях, которые сможет вырастить даже новичок. Они красивы, стильны и полезны для окружающей среды, обязательно сделают ваш сам визитной карточкой всей улицы.

Церцис канадский (Багрянник канадский)

Весенняя романтика сада. Это одно из красивейших деревьев, которое расцветает в начале весны, еще до появления листьев. Его пурпурные цветы выглядят особенно волшебно на фоне еще серых веток. Прекрасно подходит для небольших участков, городских дворов и декоративных насаждений.

Размер : 4,5–7,5 м в высоту

Условия : солнце или полутень, хорошо дренированная щелочная почва.

Особенность: цветы появляются прямо на стволе

Береза черная (Береза речная)

Текстурная красота и адаптивность. Предпочтение садоводов — благодаря своей декоративной коре, которая отслаивается и создает эффектную текстуру. Растет даже там, где другие деревья не выживают: на уплотненной почве или вблизи водоемов.

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Размер : до 15 м

Условия : полутень или солнце, влажная, слабокислая почва

Особенность: быстрый рост и декоративная кора

Катальпа (Катальпа прекрасная)

Ароматная экзотика в саду. Огромные тропические цветы и длинные коробочки-сигары делают это дерево настоящей изюминкой ландшафта. Катальпа привлекает пчел и обладает медоносными свойствами.

Размер : до 18–20 м

Условия : солнце или полутень, средней влажности плодородная почва

Особенность: большие ароматные цветы весной

Тюльпанное дерево (Лириодендрон тюльпановый)

Гармония формы и цвета. Одно из самых высоких лиственных деревьев. Имеет уникальные цветы, похожие на тюльпаны и листья оригинальной формы. Идеальный выбор для больших участков или солитер.

Размер : до 23 м

Условия : хорошо дренированная, плодородная почва, солнце.

Особенность: привлекает опылителей

Таксодиум двурядный (Болотный кипарис)

Осенняя элегантность и выносливость. Хотя это хвойное дерево, оно сбрасывает хвою на зиму и создает неповторимую атмосферу. Прекрасно растет как в болотистых, так и сухих местах.

Размер : до 18 м

Условия : солнце, глинистый или влажный грунт

Особенность: декоративная хвоя и стойкость к переувлажнению

Сосна Веймутова (Белая восточная сосна)

Аристократический профиль для вашего сада. Нежная мягкая хвоя, величественный вид и способность расти в разных условиях. Сосна хорошо подходит для создания ветрозащитных полос и многоярусных насаждений.

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Размер : до 18 м

Условия : кислая, хорошо дренированная почва, солнце или полутень.

Особенность: декоративная форма, неприхотливость

Туя складчатая (Туя гигантская, туя пликата)

Живая изгородь мечты. Это быстрорастущая туя — идеальное дерево для создания зеленой стены. Она вечнозеленая, плотная и не требует чрезмерного ухода.

Размер : до 18 м в высоту.

Условия : солнце или полутень, любой грунт без излишка солей

Особенность: отличная альтернатива забору

Магнолия виргинская

Деликатность юга. Эта магнолия украсит ваш сад белоснежными ароматными цветами летом, а серебристая нижняя сторона листьев улавливает свет даже в пасмурный день. Хорошо растет в контейнерах, а затем ее легко пересадить.

Размер : до 10 м

Условия : кислая, влажная почва, солнце или полутень

Особенность: компактная и декоративная

Красный клен

Король осенних красок. Это одно из самых выносливых деревьев: выдерживает как засуху, так и временное подтопление. Осенью дарит яркую красную палитру листьев.

Размер : до 25–30 м

Условия : солнце или полутень, широкий спектр почв

Особенность: невероятный осенний колорит

Яблоня декоративная

Цветущий упор и нежность весны. Невысокое дерево, которое весной радует обильным цветением. А летом и осенью — маленькими яркими яблочками, привлекающими птиц.

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Размер : до 6 м

Условия : солнце, хорошо дренированная почва

Особенность: цветение в стиле прованс

Лагерстремия

Теплолюбивая звезда сада. Миниатюрное деревце с красочным длительным цветением. Выбирайте сорта, которые подходят к вашему региону и получите цветение с июня по сентябрь.

Размер : 1–6 м

Условия : солнце, средневлажная почва

Особенность: декоративная кора и продолжительное цветение

Если вы мечтаете о саде, в котором деревья растут здоровыми и не нуждаются в постоянном контроле — эти 11 видов созданы именно для вас. Выбирайте то, что подходит вашему участку и климату и сажайте с вдохновением.