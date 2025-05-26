Топ-11 дерев, які легко виростити у власному саду / © Associated Press

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Видання Martha Stewart розповіло, про найневибагливіші дерева, які зможе виростити навіть новачок. Вони красиві, стильні та корисно для довкілля, обовʼязково зроблять ваш сам візитівкою всієї вулиці.

Церцис канадський (Церцис канадський)

Весняна романтика вашого саду. Це одне з найгарніших дерев, яке розквітає на початку весни, ще до появи листя. Його пурпурові квіти мають особливо чарівний вигляд на тлі ще сірих гілок. Чудово підходить для невеликих ділянок, міських дворів та декоративних насаджень.

Розмір : 4,5–7,5 м у висоту

Умови : сонце чи півтінь, добре дренований лужний ґрунт

Особливість: квіти з’являються просто на стовбурі

Береза чорна (Береза річкова)

Текстурна краса та адаптивність. Улюблениця садівників — завдяки своїй декоративній корі, яка відшаровується та створює ефектну текстуру. Росте навіть там, де інші дерева не виживають: на ущільненому ґрунті чи поблизу водойм.

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Розмір : до 15 м

Умови : півтінь або сонце, вологий, слабокислий ґрунт

Особливість: швидкий ріст і декоративна кора

Північна катальпа

Ароматна екзотика у вашому саду. Величезні тропічні квіти та довгі коробочки-сигари роблять це дерево справжньою родзинкою ландшафту. Катальпа приваблює бджіл і має медоносні властивості.

Розмір : до 18–20 м

Умови : сонце чи півтінь, середньої вологості родючий ґрунт

Особливість: великі духмяні квіти навесні

Тюльпанове дерево

Гармонія форми й кольору. Одне з найвищих листяних дерев. Має унікальні квіти, схожі на тюльпани, та листя оригінальної форми. Ідеальний вибір для великих ділянок або як солітер.

Розмір : до 23 м

Умови : добре дренований, родючий ґрунт, сонце

Особливість: приваблює запилювачів

Болотяний кипарис дворядний

Осіння елегантність та витривалість. Хоча це хвойне дерево, воно скидає хвою на зиму та створює неповторну атмосферу. Прекрасно росте як у болотистих, так і у сухих місцях.

Розмір : до 18 м

Умови : сонце, глинистий чи вологий ґрунт

Особливість: декоративна хвоя та стійкість до перезволоження

Сосна Веймутова (Біла східна сосна)

Аристократичний профіль для вашого саду. Ніжна м’яка хвоя, величний вигляд і здатність рости у різноманітних умовах. Сосна добре підходить для створення вітрозахисних смуг і багатоярусних насаджень.

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Розмір : до 18 м

Умови : кислий, добре дренований ґрунт, сонце чи півтінь

Особливість: декоративна форма, невибагливість

Туя складчаста гігантська

Живопліт мрії. Це швидкозростаюча туя — ідеальне дерево для створення зеленої стіни. Вона вічнозелена, щільна та не вимагає надмірного догляду.

Розмір : до 18 м у висоту

Умови : сонце чи півтінь, будь-який ґрунт без надлишку солей

Особливість: чудова альтернатива паркану

Магнолія віргінська

Делікатність півдня. Ця магнолія прикрасить ваш сад білосніжними ароматними квітами влітку, а срібляста нижня сторона листя вловлює світло навіть у похмурий день. Добре росте у контейнерах, а згодом її легко пересадити.

Розмір : до 10 м

Умови : кислий, вологий ґрунт, сонце чи півтінь

Особливість: компактна та декоративна

Червоний клен

Король осінніх барв. Це одне з найвитриваліших дерев: витримує як посуху, так і тимчасове підтоплення. Восени дарує яскраву червону палітру листя.

Розмір : до 25–30 м

Умови : сонце чи півтінь, широкий спектр ґрунтів

Особливість: неймовірний осінній колорит

Яблуня декоративна

Квітучий акцент і ніжність весни. Невисоке дерево, яке щовесни тішить рясним цвітінням. А влітку та восени — маленькими яскравими яблучками, які приваблюють птахів.

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Розмір : до 6 м

Умови : сонце, добре дренований ґрунт

Особливість: цвітіння у стилі прованс

Лагерстремія (крейп-міртл)

Теплолюбна зірка саду.Мініатюрне деревце з барвистим тривалим цвітінням. Обирайте сорти, які пасують до вашого регіону та отримаєте цвітіння з червня по вересень.

Розмір : 1–6 м

Умови : сонце, середньовологий ґрунт

Особливість: декоративна кора та тривале цвітіння

Якщо ви мрієте про сад, у якому дерева ростуть здоровими та не потребують постійного контролю — ці 11 видів створені саме для вас. Обирайте те, що пасує до вашої ділянки та клімату та саджайте з натхненням.