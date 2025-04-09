Топ-9 вечнозеленых деревьев, которые не стоит сажать в своем дворе

© Associated Press

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Некоторые популярные вечнозеленые деревья могут создать больше проблем, чем пользы: одни из-за инвазивности, другие из-за токсичности, а третьи из-за гигантских размеров или избыточной ломкости.

Садоводы, арбористы и экологи говорят, что не все вечнозеленые культуры одинаково пригодны для выращивания у дома, об этом рассказало издание Martha Stewart.

Секвойя вечнозеленая

Секвойя вечнозеленая / © Associated Press

Хотя эти деревья поражают своим видом и являются символами долголетия, для частных подворий они непригодны. Секвой может вырастать до 90 м в высоту и жить более тысячи лет. Такое гигантское растение требует очень много пространства, глубоких корней и особых условий ухода. В тесном саду она станет источником опасности из-за возможных повреждений фундаментов и коммуникаций.

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Альтернатива: метасеквоя китайская (Metasequoia glyptostroboides) — меньший и менее требовательный лиственный хвойник.

Манцинелловое дерево

Манцинелловое дерево / © Credits

Одно из самых опасных деревьев на планете. Его сок вызывает сильное раздражение кожи, а плоды ядовиты и могут привести к летальному отравлению. Даже кратковременный контакт с дождевой водой, стекающей с листьев этого дерева, может вызвать ожоги. Манцинела встречается в основном в Южной Америке и на Карибах, однако при импорте декоративных растений иногда появляется в ботанических коллекциях.

Тис

Тис / © Credits

Популярен в ландшафтном дизайне благодаря темно-зеленым глянцевым листьям и стройным формам. Но тис содержит токсины во всех своих частях, кроме мякоти ягод. Особенно опасен для детей, домашних животных и скота. Даже небольшое количество листьев или семян может стать причиной серьезного отравления.

Сосна Культера

Культерская сосна / © Credits

Высокое хвойное растение родом из Западной Америки. Ее главная угроза — огромные, тяжелые шишки, которые могут весить до 2,5 кг и падать с высоты десятков метров. Если такая шишка упадет на машину или на человека — последствия могут быть серьезными. В сочетании с высокой хрупкостью ветвей это дерево представляет опасность на небольших участках.

Австралийская сосна

Австралийская сосна / © Credits

Несмотря на привлекательный внешний вид, эта псевдососна обладает агрессивными свойствами: она быстро распространяется, вытесняет местную флору и выделяет аллелопатические вещества, подавляющие рост соседних растений. Кроме того, она достаточно хрупкая и легко ломается во время урагана.

Крушина ломкая

Крушина ломкая / © Credits

Декоративное дерево с красивыми ягодами и блестящими листьями, которые часто используют как живую изгородь. Но он имеет агрессивную корневую систему, которая легко дает ростки, а его ягоды активно разносят птицы, засеивая окружающую среду. Крушина может быстро вытеснить другие культуры и привести к «дикой» неконтролируемой заросли.

Бирючина китайская

Бирючина китайская / © Credits

Еще один пример красивого, но коварного дерева. Бирючина активно размножается семенами и корневыми отпрысками, поэтому быстро распространяется за пределы отведенной территории. Ее густые листья затеняют другие растения и подавляют их рост. Кроме того, многие считают запах ее цветов резким и неприятным.

Английский падуб

Английский падуб / © Associated Press

Популярный в Европе символ Рождества может стать проблемой во дворе. Падуб быстро размножается благодаря птицам, которые разносят его семена и имеют колючие листья, опасные для детей и домашних животных.

Кипарис Лейланда

Кипарис Лейланда / © Associated Press

Это дерево выращивают как быстрорастущую живую изгородь, но она чрезвычайно уязвима к грибковым болезням, корневой гнили и язвам. Неправильная посадка или загущение насаждений приводят к болезням и массовому отмиранию деревьев. К тому же кипарис имеет поверхностные корни, которые могут мешать газону и другим растениям.

Перед тем как высаживать вечнозеленое дерево в своем дворе, следует изучить его особенности, темпы роста, корневую систему, потребности в уходе и потенциальные риски. Лучше выбрать менее эффектное, но безопасное и контролируемое растение, чем бороться с последствиями неправильного выбора. Ландшафт — это не только красота, но и ответственность.