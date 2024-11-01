Время, когда нужно обрезать деревья: советы эксперта

Обрезка в правильное время года укрепляет деревья и делает их более устойчивыми к болезням. Издание MarthaStewart рассказало, когда лучше обрезать деревья, как выбрать удачное время для листопадных, вечнозеленых и плодовых деревьев, а также дали советы, которые помогут вам правильно ухаживать за растениями.

Листопадные деревья

Для лиственных деревьев оптимальный период обрезки обычно приходится на зимние месяцы, когда дерево находится в покое. Зимой деревья не тратят энергию на рост, поэтому обрезка не причиняет им значительного стресса, а срезы легче заживают, когда начинается весенний сокодвижение. Лучшее время — февраль или март, когда дерево начинает пробуждаться. Зимняя обрезка помогает избежать распространения таких болезней, как дубовое увядание, которое активно с апреля по ноябрь. Поэтому обрезать дубы следует только зимой, чтобы избежать привлечения жуков-переносчиков болезней.

Легкий уход можно осуществлять в течение года. Например, некоторые деревья, как клены, можно обрезать без значительного риска в любое время. Однако более серьезное обрезание лучше оставить на период покоя.

Фруктовые деревья

Для плодовых деревьев лучшее время обрезки – поздняя зима до начала весны, до формирования почек. Деревья, такие как яблони, следует обрезать в сухой период, иногда даже в состоянии покоя. Следует избегать обрезки во влажную весеннюю погоду, когда существует риск распространения грибковых и вирусных инфекций.

Для плодовых деревьев допускается также обрезка летом, если нужно остановить быстрый рост. Однако следует избегать радикальной обрезки после середины лета, чтобы избежать риска обледенения неокрепших побегов зимой.

Вечнозеленые и хвойные деревья

У обрезки вечнозеленых деревьев есть свои особенности. Лучший период для них – поздняя зима и ранняя весна, когда их устойчивость к холоду все еще высока, но деревья уже готовы к весеннему росту. Обрезка осенью делает вечнозеленые деревья уязвимыми к холоду, что может отрицательно повлиять на их состояние.

Следует учитывать, что в мире вечнозеленых есть несколько видов, которые выдерживают частую обрезку, например тис, самшит или падуб, тогда как елки и сосны этого не выдерживают. Вечнозеленые деревья не могут восстанавливать рост на старой древесине, поэтому их надо обрезать осторожно и не делать глубокие срезы.

Особенно внимательными следует быть с конусообразными деревьями вроде сосен, имеющих больше игл в нижней части. Обрезка нижних ветвей уменьшает количество игл для фотосинтеза, что может привести к слабости дерева.

Безопасная обрезка

Если обрезка подразумевает значительные работы и требует использования лестницы или других специальных инструментов, лучше пригласить сертифицированного арбориста. Если же это незначительная обрезка, убедитесь, что у вас есть четкий план и понимаете, какого результата вы хотите достичь.

Правильная обрезка обеспечит здоровый рост, убережет от повреждений и сохранит ваш сад красивым на протяжении многих лет.

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