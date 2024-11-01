Час, коли треба обрізати дерева: поради експерта

Обрізка в правильний час року зміцнює дерева та робить їх стійкішими до хвороб. Видання MarthaStewart розповіло, коли краще обрізати дерева, як обрати вдалий час для листопадних, вічнозелених та плодових дерев, а також дали поради, які допоможуть вам правильно доглядати за рослинами.

Листопадні дерева

Для листяних дерев оптимальний період обрізання зазвичай припадає на зимові місяці, коли дерево перебуває у стані спокою. Взимку дерева не витрачають енергію на ріст, тому обрізання не завдає їм значного стресу, а зрізи легше загоюються, коли починається весняний сокорух. Найкращий час — лютий чи березень, коли дерево починає пробуджуватись. Зимове обрізання допомагає уникнути поширення таких хвороб, як дубове в'янення, яке активне з квітня по листопад. Тому обрізати дуби варто лише взимку, щоб уникнути залучення жуків-переносників хвороб.

Легкий догляд можна здійснювати протягом року. Наприклад, деякі дерева, як-от клени, можна обрізати без значного ризику в будь-який час. Однак серйозніше обрізання краще залишити на період спокою.

Фруктові дерева

Для плодових дерев найкращий час обрізання — пізня зима до початку весни, до формування бруньок. Дерева, такі як яблуні, потрібно обрізати у сухий період, іноді навіть у стані спокою. Слід уникати обрізання у вологу весняну погоду, коли існує ризик поширення грибкових та вірусних інфекцій.

Для плодових дерев допускається також обрізання влітку, якщо потрібно зупинити швидкий ріст. Проте слід уникати радикального обрізання після середини літа, щоб уникнути ризику обмерзання незміцнілих пагонів взимку.

Вічнозелені та хвойні дерева

Обрізання вічнозелених дерев має свої особливості. Найкращий період для них — пізня зима та рання весна, коли їхня стійкість до холоду все ще висока, але дерева вже готові до весняного росту. Обрізання восени робить вічнозелені дерева вразливими до холоду, що може негативно вплинути на їхній стан.

Слід враховувати, що у світі вічнозелених є кілька видів, які витримують часту обрізку, як-от тис, самшит або падуб, тоді як ялинки та сосни цього не витримують. Вічнозелені дерева не можуть відновлювати ріст на старій деревині, тому обрізати їх треба обережно та не робити глибокі зрізи.

Особливо уважними слід бути з конусоподібними деревами на зразок сосен, які мають більше голок у нижній частині. Обрізання нижніх гілок зменшує кількість голок для фотосинтезу, що може призвести до слабкості дерева.

Безпечне обрізання

Якщо обрізання передбачає значні роботи та вимагає використання сходів чи інших спеціальних інструментів, краще запросити сертифікованого арбориста. Якщо ж це незначне обрізання, переконайтеся, що ви маєте чіткий план і розумієте, якого результату хочете досягти.

Правильне обрізання забезпечує здоровий ріст, уникнення пошкоджень і зберігає ваш сад красивим протягом багатьох років.

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