Дефіцит вітаміну D у жінок та чоловіків: основні ознаки

Для чого потрібний вітамін D

Вітамін Д бере участь у багатьох важливих процесах в нашому організмі, що пояснюється, зокрема, його подвійною роллю як вітаміну, так і як гормону. Основне завдання цього вітаміну — підвищення концентрації кальцію і фосфору в крові, підтримка здоров'я кісток, зубів і м'язів. Вітамін зміцнює здоров'я імунної і нервових систем, захищає кровоносні судини, регулює репродуктивні процеси.

Нестача вітаміну D негативно впливає на здоров'я. Його дефіцит підвищує ризик високого кров'яного тиску, діабету 2 типи, хвороби Альцгеймера, аутоімунних захворювань, деяких видів раку.

Фінські дослідники виявили, що гіповітаміноз D пов'язаний з пародонтитом, ряд інших досліджень дослідили, що вітамін Д може відігравати важливу роль в лікуванні гіпертонії, тому що навіть короткочасна нестача цього гормону може безпосередньо підвищувати артеріальний тиск.

Учені знайшли зв'язок між депресією і дефіцитом вітаміну І все через те, що цей елемент сприяє виробленню серотоніну, "гормону щастя" в нашому мозку, який відповідає за гарний настрій.

Основні симптоми нестачі вітаміну D у чоловіків та жінок

Симптоми можуть бути малопомітними на ранній стадії гіповітамінозу, їх легко проігнорувати. Потрібно звернути увагу на:

м'язові болі та спазми, регулярні болі в кістках і суглобах,

хронічну втому,

поганий сон; постійний поганий настрій

головні болі;

печіння в горлі й у роті,

проблеми з травленням;

подразнення шкіри, тривале загоєння ран.

Вітамін Д грає відіграє важливу роль у підтримці жіночого здоров'я. Особливо негативно нестача вітаміну D може вплинути на жіноче самопочуття у період вагітності, лактації, а також менопаузи. Дефіцит вітаміну Д надалі може спровокувати у жінки розвиток остеопорозу.

Ознаки дефіциту вітаміну D у жінок такі:

підвищена стомлюваність,

безсоння, загальна слабкість,

складне протікання вагітності;

зниження зору;

будь-яке порушення менструального циклу,

перепади настрою, депресивні стани,

рання менопауза,

втрата апетиту;

запори,

підвищення артеріального тиску;

сутулість,

випадання волосся, ламкість нігтів.

Виключно по симптомах важко визначити дефіцит вітаміну Д, оскільки вони часто не сильно виражені та можуть бути ознаками піших станів. Тому лікарі рекомендують здавати відповідний аналіз крові хоч би 2 рази в рік для визначення точного його рівня в організмі.

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