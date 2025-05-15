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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Вероятный удар "Орешником" со стороны РФ: Буданов объяснил, стоит ли переживать

Буданов заявил, что ГУР обязательно предупредит о возможном ударе ракетой «Орешник», если он будет готовиться.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Путин еще раз угрожает Украине «Орешником»

Путин еще раз угрожает Украине «Орешником» / © ТСН

Украинская разведка всегда предупредит, если Россия будет готовить удар ракетой «Орешник».

Об этом заявил журналистам руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, передает «24 канал».

«Вы видели, что от ГУР МО не было никакой информации. Успокойтесь, когда что-нибудь происходит, вы всегда, к сожалению, от нас видите предупреждение», — отметил руководитель ГУР.

Ранее российские пропагандисты заявили о приказе Путина по удару «Орешником» по Киеву в ответ на потенциальные атаки ВСУ в Москве.

В свою очередь аналитики назвали важные предвестники возможного удара «Орешником» по Киеву.

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