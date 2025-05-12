Россия готовит масштабный удар: майор Гетьман предупредил об угрозе запуска "Орешника"

Россия готовит масштабный удар. / © ТСН.ua

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Россия может готовить очередную масштабную воздушную атаку на Украину.

Об этом предупредил военный обозреватель, майор запаса Алексей Гетьман в эфире телеканала КИЕВ24.

По словам эксперта, появляются тревожные сигналы о возможном массированном обстреле, в том числе полученные предупреждения для американских дипломатов. Ожидается применение дронов-камикадзе, крылатых и баллистических ракет. Под угрозой — глубокие тыловые районы, в том числе Киев.

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Особого внимания заслуживает угроза запуска баллистической ракеты "Орешник". Гетман обратил внимание, что над полигоном Капустин Яр в России уже закрыто воздушное пространство — такая практика часто предшествует подготовке к запускам ракет.

"Сейчас не пора игнорировать сигналы воздушной тревоги. Все предупреждения нужно воспринимать максимально серьезно", - подчеркнул Гетьман.

Ранее сообщалось, что ранее Россия передала предупреждение NOTAM (Notice to Air Mission) о закрытии воздушного пространства над военным полигоном, с которого ранее запускала по Украине баллистические ракеты средней дальности "Орешник".