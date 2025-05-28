Чи вступить Білорусь у війну і як це може змінити фронт: у Sky News оцінили

Чи буде Білорусь воювати проти України

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Білорусь, ключовий союзник Путіна, теж замочила руки у крові українців, оскільки дозволила використовувати свою територію для нападу на Україну та не забороняє деяким добровольцям воювати за російську армію.

Проте вже понад три роки, від початку повномасштабного вторгнення, точаться дискусії, чи наважиться Лукашенко відкрито вступити у війну на боці РФ. Чи реальний такий сценарій, оцінив аналітик Sky News з питань оборони та безпеки Майкл Кларк.

«Я завжди казав, що якщо Путін паде, то Лукашенко паде приблизно наступного дня. Отже, Білорусь є невід’ємною частиною цього, але чи відправлять вони свою армію за кордон? Ймовірно, і майже напевно, що ні», — вважає експерт.

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Кларк називає білоруську армію «досить безнадійною». За його даними, на папері у Лукашенка є близько 50 000 солдатів, а загальна думка така, що у них є близько 15 000, які готові до бою. Проте це погано підготовлені і оснащені солдати.

«І росіяни також не вважають їх дуже хорошими союзниками. Тож я не думаю, що білоруси можуть щось реально змінити на полі бою, окрім як дозволити росіянам використовувати свою територію як відволікаючий маневр», — говорить британський аналітик.

Він додає, що Білорусь «не є військовою державою, яка може суттєво змінити ситуацію в Росії».

Раніше речник Держприкордонслужби відповів, чи варто очікувати наступу з Білорусі найближчим часом.

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