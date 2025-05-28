Трамп дав Путіну 2 тижні на припинення вогню

© Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що через два тижні дізнається, чи серйозно Росія налаштована на припинення вогню.

Про це повідомила репортерка CNN в Білому домі Алайна Трін у соцмережі Х.

«Протягом двох тижнів ми дуже скоро дізнаємося. Ми дізнаємося, чи [Путін] підштовхує нас, чи ні, і якщо так, ми відреагуємо трохи інакше», — сказав Трамп.

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Водночас американський президент зазначив, що не може сказати, чи хоче Путін закінчити війну.

Трамп повторив, що «Путін грається з вогнем» і додав, що «розчарований подіями в Україні».

Напередодні Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social накинувся з критикою на господаря Кремля, написавши, що «Путін грається з вогнем».

Нагадаємо, низка американських ЗМІ з посиланнями на джерела у Білому домі повідомила, що Дональд Трамп розглядає можливість запровадження нових антиросійських санкцій через неготовність Путіна до серйозних мирних переговорів.

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