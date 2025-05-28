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Трамп дав Путіну 2 тижні на припинення вогню
Американський президент зазначив, що не може сказати, чи хоче Путін закінчити війну.
Президент США Дональд Трамп заявив, що через два тижні дізнається, чи серйозно Росія налаштована на припинення вогню.
Про це повідомила репортерка CNN в Білому домі Алайна Трін у соцмережі Х.
«Протягом двох тижнів ми дуже скоро дізнаємося. Ми дізнаємося, чи [Путін] підштовхує нас, чи ні, і якщо так, ми відреагуємо трохи інакше», — сказав Трамп.
Водночас американський президент зазначив, що не може сказати, чи хоче Путін закінчити війну.
Трамп повторив, що «Путін грається з вогнем» і додав, що «розчарований подіями в Україні».
Напередодні Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social накинувся з критикою на господаря Кремля, написавши, що «Путін грається з вогнем».
Нагадаємо, низка американських ЗМІ з посиланнями на джерела у Білому домі повідомила, що Дональд Трамп розглядає можливість запровадження нових антиросійських санкцій через неготовність Путіна до серйозних мирних переговорів.