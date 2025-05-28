Трамп пояснив, чому не впроваджує санкції проти РФ

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пояснив, чому не запроваджує нові санкції проти Росії після низки нових масованих ударів росіян по Україні.

Про це передають Sky News і CNN.

Трамп досі вважає, що Росія, «здається, хоче щось зробити», але висловив невпевненість у тому, наскільки серйозно Москва налаштована на припинення війни. І президент США мав вигляд обережний щодо запровадження нових санкцій проти Москви на тлі переговорів, що тривають.

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На запитання, чому він не запровадив санкції проти Росії, Трамп відповів, що не хоче «псувати» шанси на мирну угоду.

«Я думаю, що я близький до укладення угоди, я не хочу зіпсувати її цим», — сказав він.

Також Трамп заявив, що готовий, якщо буде потрібно, до тристоронньої зустрічі з Путіним та Зеленським.

Раніше Дональд Трамп заявив, що через два тижні дізнається, чи серйозно Росія налаштована на припинення вогню.

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