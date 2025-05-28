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Трамп дал Путину 2 недели на прекращение огня
Американский президент отметил, что не может сказать, хочет ли Путин закончить войну.
Президент США Дональд Трамп заявил, что через две недели узнает, серьезно ли Россия настроена на прекращение огня.
Об этом сообщила репортер CNN в Белом доме Алайна Трин в соцсети Х
«В течение двух недель мы очень скоро узнаем. Мы узнаем, подталкивает ли [Путин] нас или нет, и если да, мы отреагируем немного иначе», — сказал Трамп.
При этом американский президент отметил, что не может сказать, хочет ли Путин закончить войну.
Трамп повторил, что «Путин играет с огнем» и добавил, что «разочарован событиями в Украине».
Накануне Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social набросился с критикой на хозяина Кремля, написав, что «Путин играет с огнем».
Напомним, ряд американских СМИ со ссылками на источники в Белом доме сообщили, что Дональд Трамп рассматривает возможность введения новых антироссийских санкций из-за неготовности Путина к серьезным мирным переговорам.