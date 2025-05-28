Трамп дал Путину 2 недели на прекращение огня

© Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что через две недели узнает, серьезно ли Россия настроена на прекращение огня.

Об этом сообщила репортер CNN в Белом доме Алайна Трин в соцсети Х

«В течение двух недель мы очень скоро узнаем. Мы узнаем, подталкивает ли [Путин] нас или нет, и если да, мы отреагируем немного иначе», — сказал Трамп.

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При этом американский президент отметил, что не может сказать, хочет ли Путин закончить войну.

Трамп повторил, что «Путин играет с огнем» и добавил, что «разочарован событиями в Украине».

Накануне Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social набросился с критикой на хозяина Кремля, написав, что «Путин играет с огнем».

Напомним, ряд американских СМИ со ссылками на источники в Белом доме сообщили, что Дональд Трамп рассматривает возможность введения новых антироссийских санкций из-за неготовности Путина к серьезным мирным переговорам.

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