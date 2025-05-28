Війська РФ штурмують населені пункти на Сумщині: деталі від військових

Армія РФ. / © Associated Press

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Російські війська намагаються просунутися вглиб Сумської області. Загарбники штурмують Кіндратівку та Локню.

Про це повідомив речник УВ "Курськ" Ярослав Чепурний в коментарі “Суспільному”.

Своєю чергою, українські військові намагаються стримати атаки, знищуючи російські піхотні групи.

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"Противник не припиняє спроб просунутись у бік населених пунктів Водолаги, Біловоди, Кіндратівка та Локня, що на Сумщині”, - наголосив Чепурний

Українські Сили оборони продовжують стримувати російську армію на Курському напрямку. Зокрема, на Сумщині.

"Бойові дії тривають в районах Володимирівки, Веселівки, південніше Журавки і Басівки. За довгий час російських бомбардувань та артилерійських обстрілів ці прикордонні населені пункти росіяни практично знищили", - додав військовий.

Ситуація в Сумській області

Станом на 26 травня під контролем РФ перебувають деякі населені пункти на Сумщині. Це Новеньке, Басівка Юнаківської громади та Веселівка, Журавка Хотінської громади.

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Відомо, що агресорка РФ накопичує свої сили в Курській області та намагається малими групами проникати на територію України, зокрема на Сумщину. Загарбники намагаються розширювати зону активних бойових дій.

За інформацією президента Володимира Зеленського, зараз на Сумському напрямку росіяни накопичують війська. Йдеться про понад 50 тисяч солдатів.

Тим часом аналітики ISW повідомляють, що Росія змінює напрямок свого наступу і перекидає сили з Донбасу до північної Сумщини. Це може бути частиною реалізації ідеї росіян про створення так званої “буферної зони” вздовж державного кордону.

Дата публікації 09:26, 28.05.25 Кількість переглядів 9 Захоплюють нові території ! Загострення там, де ще місяць тому було спокійно! Наживо з фронту