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У Берліні не відкидають передавання Taurus Україні, але просять мовчати – деталі
Урядовець з Німеччини не виключає передачу крилатих ракет Taurus Україні, але закликає уникати публічних дискусій. Рішення, за його словами, залежатиме від ситуації на фронті.
Керівник канцлерської канцелярії Торстен Фрай заявив, що постачання крилатих ракет Taurus Україні все ще можливе, однак публічні спекуляції навколо цього питання — шкідливі.
Про це пише видання Tagesschau.
“Ми уважно розглянемо, що необхідно для того, щоб мати змогу ефективно підтримувати Україну”, — сказав Фрай в інтерв’ю виданню Welt. За його словами, Німеччина зробить усе, що буде потрібно для допомоги Києву.
Водночас він розкритикував те, як активно тема обговорюється в публічному просторі: “На жаль, це питання обговорюється публічно”. На його думку, така стратегія неправильна, і він не має наміру її підтримувати.
На запитання, чи йдеться про передачу саме ракет Taurus, Фрай відповів: “Кожна зброя — у свій час і згідно з відповідними військовими викликами”.
Раніше ми писали, що уряд Німеччини планує виділити мільйони євро на підтримку розробки та виробництва українських крилатих ракет. Це може стати альтернативою прямим постачанням німецьких Taurus.