ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зброя
Кількість переглядів
80
Час на прочитання
1 хв

У Берліні не відкидають передавання Taurus Україні, але просять мовчати – деталі

Урядовець з Німеччини не виключає передачу крилатих ракет Taurus Україні, але закликає уникати публічних дискусій. Рішення, за його словами, залежатиме від ситуації на фронті.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Ракета Taurus

Ракета Taurus. / © Associated Press

Керівник канцлерської канцелярії Торстен Фрай заявив, що постачання крилатих ракет Taurus Україні все ще можливе, однак публічні спекуляції навколо цього питання — шкідливі.

Про це пише видання Tagesschau.

“Ми уважно розглянемо, що необхідно для того, щоб мати змогу ефективно підтримувати Україну”, — сказав Фрай в інтерв’ю виданню Welt. За його словами, Німеччина зробить усе, що буде потрібно для допомоги Києву.

Водночас він розкритикував те, як активно тема обговорюється в публічному просторі: “На жаль, це питання обговорюється публічно”. На його думку, така стратегія неправильна, і він не має наміру її підтримувати.

На запитання, чи йдеться про передачу саме ракет Taurus, Фрай відповів: “Кожна зброя — у свій час і згідно з відповідними військовими викликами”.

Раніше ми писали, що уряд Німеччини планує виділити мільйони євро на підтримку розробки та виробництва українських крилатих ракет. Це може стати альтернативою прямим постачанням німецьких Taurus.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie