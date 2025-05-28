У Берліні не відкидають передавання Taurus Україні, але просять мовчати – деталі

Ракета Taurus. / © Associated Press

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Керівник канцлерської канцелярії Торстен Фрай заявив, що постачання крилатих ракет Taurus Україні все ще можливе, однак публічні спекуляції навколо цього питання — шкідливі.

Про це пише видання Tagesschau.

“Ми уважно розглянемо, що необхідно для того, щоб мати змогу ефективно підтримувати Україну”, — сказав Фрай в інтерв’ю виданню Welt. За його словами, Німеччина зробить усе, що буде потрібно для допомоги Києву.

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Водночас він розкритикував те, як активно тема обговорюється в публічному просторі: “На жаль, це питання обговорюється публічно”. На його думку, така стратегія неправильна, і він не має наміру її підтримувати.

На запитання, чи йдеться про передачу саме ракет Taurus, Фрай відповів: “Кожна зброя — у свій час і згідно з відповідними військовими викликами”.

Раніше ми писали, що уряд Німеччини планує виділити мільйони євро на підтримку розробки та виробництва українських крилатих ракет. Це може стати альтернативою прямим постачанням німецьких Taurus.