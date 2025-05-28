В Берлине не исключают передачу Taurus Украине, но просят молчать – детали

Ракета Taurus. / © Associated Press

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Руководитель канцлерской канцелярии Торстен Фрай заявил, что поставки крылатых ракет Taurus Украине все еще возможны, однако публичные спекуляции вокруг этого вопроса вредны.

Об этом пишет издание Tagesschau.

"Мы внимательно рассмотрим, что необходимо для того, чтобы эффективно поддерживать Украину", - сказал Фрай в интервью изданию Welt. По его словам, Германия сделает все, что потребуется для помощи Киеву.

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В то же время он раскритиковал, как активно тема обсуждается в публичном пространстве: “К сожалению, этот вопрос обсуждается публично”. По его мнению, такая стратегия неправильна, и он не намерен ее поддерживать.

На вопрос, идет ли речь о передаче именно ракет Taurus, Фрай ответил: "Каждое оружие - одно время и согласно соответствующим военным вызовам".

Ранее мы писали, что правительство Германии планирует выделить миллионы евро в поддержку разработки и производства украинских крылатых ракет. Это может стать альтернативой прямым поставкам немецких Taurus.