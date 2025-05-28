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- Украина
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Снимать или нет: что разрешено фиксировать во время конфликтов с ТЦК
Фиксация действий представителей ТЦК на видео в публичном пространстве разрешена законом, если не нарушается безопасность военных или режимных объектов.
Военнообязанный имеет право отказаться от доставки в территориальный центр комплектования (ТЦК), однако в таком случае на него может быть составлен акт отказа и протокол, влекущий административную ответственность.
Об этом сообщила военная юрист Лилия Калашникова в эфире телеканала «Киев 24».
«Да, конечно, военнообязанный имеет право отказаться. Составляется протокол и акт отказа, и в дальнейшем за это может быть привлечена к административной ответственности», — пояснила юрист.
По словам Калашниковой, в ходе таких ситуаций не разрешается применять физическую силу к отказывающемуся. «Это уже прямое нарушение, и так поступать не имеют права», — подчеркнула она.
В то же время, по ее словам, фиксировать происходящее на видео во время таких инцидентов не запрещено, если съемка ведется в публичном месте без демонстрации режимных объектов или передвижения военных.
«Закон не устанавливает запретов на видеофиксацию действий представителей ТЦК и СП, если она происходит в рамках закона», — добавила юрист.
Однако Калашникова предостерегла: если видео используется для выявления местонахождение работников ТЦК и дальше распространяется, чтобы другие военнообязанные избегали контакта, это уже может подпадать под ст. 114-1 УК (распространение информации, которая может навредить ВСУ). За подобные действия уже есть реальные приговоры.
Напомним, граждане призывают воздержаться от препятствования деятельности работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).
В условиях военного положения роль ТЦК и СП в обеспечении обороны государства является ключевой. Они отвечают за мобилизацию, учет военнообязанных и поддержку формирований ВСУ.