Знімати чи ні: що дозволено фіксувати під час конфліктів із ТЦК

ТЦК / © ТСН.ua

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Військовозобов’язаний має право відмовитися від доставки до територіального центру комплектування (ТЦК), однак у такому випадку на нього може бути складено акт відмови та протокол, що тягне за собою адміністративну відповідальність.

Про це повідомила військова юристка Лілія Калашникова в ефірі телеканалу «Київ 24».

«Так, звісно, військовозобов’язаний має право відмовитися. Складається протокол і акт відмови, і в подальшому за це може бути притягнута до адміністративної відповідальності», — пояснила юристка.

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За словами Калашникової, під час таких ситуацій не дозволяється застосовувати фізичну силу до особи, яка відмовляється. «Це вже є прямим порушенням, і так чинити не мають права», — підкреслила вона.

Водночас, за її словами, фіксувати події на відео під час таких інцидентів не заборонено, якщо зйомка ведеться у публічному місці без демонстрації режимних об’єктів або пересування військових.

«Закон не встановлює заборон на відеофіксацію дій представників ТЦК та СП, якщо вона відбувається в межах закону», — додала юристка.

Проте Калашникова застерегла: якщо відео використовується з метою виявлення місцезнаходження працівників ТЦК і далі поширюється, щоб інші військовозобов’язані уникали контакту, це вже може підпадати під ст. 114-1 ККУ (поширення інформації, яка може зашкодити ЗСУ). За подібні дії вже є реальні вироки.

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Нагадаємо, громадян закликають утриматися від перешкоджання діяльності працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

В умовах воєнного стану роль ТЦК та СП у забезпеченні оборони держави є ключовою. Вони відповідають за мобілізацію, облік військовозобов’язаних і підтримку формувань ЗСУ.