ТСН у соціальних мережах

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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
990
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2 хв

Що чекає на тих, хто заважає військовим із ТЦК: в Міноборони відповіли

Останнім часом у соцмережах масово з’являються відео, де фіксують конфлікти, образи, погрози й навіть фізичний спротив на адресу військовослужбовців.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
ТЦК

ТЦК / © ТСН.ua

Громадян закликають утриматися від перешкоджання діяльності працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

«Будь-яке умисне перешкоджання виконанню службових обов’язків військових, зокрема погрози, моральний тиск, застосування сили або пошкодження майна, є серйозним злочином», — зазначили у відомстві.

Такі дії кваліфікуються за статтею 114-1 Кримінального кодексу України, за якою передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 8 років.

В умовах воєнного стану роль ТЦК та СП у забезпеченні оборони держави є ключовою. Вони відповідають за мобілізацію, облік військовозобов’язаних і підтримку формувань ЗСУ.

У Міноборони додали, що «навіть спроба завадити виконанню службових обов’язків без досягнення мети вважається правопорушенням». Відповідальність несе кожен громадянин віком від 16 років, якщо він є осудним.

«Ми працюємо над тим, щоб зробити роботу ТЦК та СП прозорою і відкритою. Але спроби саботажу можуть мати серйозні наслідки для національної безпеки», — наголосили в міністерстві.

Нагадаємо, у Черкасах натовп розлючених чоловіків і жінок напав на працівників ТЦК. Відео конфлікту з’явилося у Мережі. На кадрах видно, як цивільні чоловіки й жінки стусанами і поштовхами відганяють військових ТЦК до авто. Зрештою ті, під лайку й обурення, їдуть геть.

Також ми писали, що у місті Прилуки (Чернігівська область) у приміщенні військкомату чоловік з ножем напав і поранив працівника ТЦК.

А у Кременчуці 25 травня під час заходів оповіщення на двох військовослужбовців районного ТЦК та СП група з семи осіб здійснила спланований напад, застосувавши перцевий балончик, травматичний пістолет та пошкодивши автомобіль групи оповіщення.

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