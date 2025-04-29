Як оскаржити незаконні штрафи ТЦК за військовий облік: поради юриста

ТЦК / © ТСН.ua

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В Україні невиконання вимог військового обліку може призвести до накладення штрафів, але існує ризик подвоєння санкцій, якщо особа порушує кілька правил одночасно.

Про це розповів адвокат Роман Сімутін.

Як територіальні центри комплектування накладають штрафи

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В Україні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) можуть притягати осіб до адміністративної відповідальності за низку порушень, пов’язаних із військовим обліком.

Найпоширеніші підстави для накладення штрафів

відмова від проходження військово-лікарської комісії (ВЛК);

ненадання на вимогу представників ТЦК військово-облікових документів;

несвоєчасна постановка на облік, зокрема після досягнення 27 років;

відсутність оновлення персональних даних у військовому обліку.

Розмір штрафу в таких випадках зазвичай варіюється в межах від 17 000 до 25 500 гривень. Але якщо ТЦК оформлює кілька протоколів одночасно, підсумкова сума може вийти значно більшою, навіть у рази перевищуючи встановлену межу.

Відповідно до статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), штрафи можуть накладатися за неявку до військкомату без поважної причини, відсутність або приховування документів, а також за зміну облікових даних без повідомлення ТЦК.

Стаття 210-1 регулює відповідальність за порушення, пов’язані з мобілізаційними заходами — зокрема, ігнорування виклику на медкомісію або відмова від оновлення інформації.

Подвоєння штрафів: коли це незаконно

В одній із практичних ситуацій, яку описав адвокат Андрій Сімутін, клієнта оштрафували одразу на чотири окремі суми — по 25 500 гривень кожна. Загальний розмір санкції склав 102 000 грн. Після відкриття виконавчого провадження ця сума подвоїлася і досягла 224 000 грн. Така ситуація викликає сумніви щодо законності дій ТЦК.

Згідно зі статтею 36 КУпАП, у разі, якщо одна особа одночасно допустила декілька адміністративних порушень, розгляд яких веде один орган, накладається лише одне стягнення — найбільше з передбачених. Відповідно, множинні штрафи за єдиний випадок порушення не відповідають вимогам законодавства.

Коли санкції не застосовуються

Особа може бути звільнена від відповідальності, якщо надасть докази, що порушення було зумовлене поважними причинами. Такими обставинами можуть бути:

серйозне захворювання;

перебування за межами країни;

неможливість надати документи через обставини непереборної сили (форс-мажор).

У таких випадках важливо вчасно зібрати документи й передати їх до ТЦК або представити у суді.

Як діяти у разі незаконного штрафу

Якщо вам виписали штраф, який видається необґрунтовано високим або незаконно дубльованим, доцільно вжити таких кроків:

Перевірте правомірність протоколів. З’ясуйте, чи не є всі штрафи наслідком одного й того ж порушення.

Зверніться по юридичну допомогу. Консультація з адвокатом допоможе грамотно оскаржити дії ТЦК.

Ознайомтесь зі своїми правами. Законодавство гарантує право кожного на оскарження адміністративних санкцій.

ТЦК зобов’язані діяти виключно в межах закону. І якщо ваші права порушено, ви маєте повне право на захист.

Нагадаємо, у Харкові співробітники ТЦК жорстоко затримали хлопця просто на вулиці.